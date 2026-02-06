Advertisement
Holi Special Trains: ହୋଲି ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚାଲିବ ୬୨ଟି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 06, 2026, 10:51 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। ଏହି ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ (ECoR) ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ମୋଟ ୬୨ଟି ହୋଲି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି।

କେଉଁ ସବୁ ରୁଟ୍‌ରେ ଚାଲିବ ଟ୍ରେନ୍?
ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଲୋକେ ଯେପରି ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ, ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଗ କରିବ। କିଛି ପ୍ରମୁଖ ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:

  • ସମ୍ବଲପୁର–ଇରୋଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର–ୟେଶବନ୍ତପୁର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର–ଧନବାଦ
  • ପୁରୀ–ପାଟନା ଏବଂ ପୁରୀ–ଉଧନା
  • ବିଶାଖାପାଟନମ୍–ତିରୁପତି, ବିଶାଖାପାଟନମ୍–ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (SMVB), ଚାରଲାପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଶାଲିମାର

ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ: ଲମ୍ବା ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ୍‌ରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି
ନିୟମିତ ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଥିବା ଭିଡ଼ ଏବଂ ଲମ୍ବା ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ୍‌କୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଚାହିଦା ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ବଗି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଷ୍ଟେସନରେ କଡ଼ା ନଜର
କେବଳ ଟ୍ରେନ୍ ନୁହେଁ, ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭିଡ଼କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି।

ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ:
ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନ୍‌ର ସମୟସୂଚୀ, ରହଣି ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଅଧିକାରୀକ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା IRCTC ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ।

