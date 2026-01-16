Advertisement
ED Raids: ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଇଡି ରେଡ୍

ED Raids: ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଇଡି ରେଡ୍

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 16, 2026, 12:11 PM IST

ED Raids BJD Leader Residences: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ଗଂଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ନେତା ଏବଂ ଠିକାଦାର ହୃଷୀକେଶ ପାଢୀଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତଲାସ ଚଳାଇଛି।

ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ପାଢୀଙ୍କ ଶେରଗଡ଼ାସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ବାସଭବନରେ ଭୋରରୁ ଇଡିର ତିନୋଟି ଦଳ ସମନ୍ୱିତ ଚଢାଉ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଜୟପ୍ରକାଶ ନଗରରେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗାନ୍ଧୀ ନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଏକ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି।

ହୃଷୀକେଶ ପାଢ଼ୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି)ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ୟୁନିଟର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।

ପାଢ଼ୀ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ଆୟ ଉତ୍ସ ଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ଏହି ତଦନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଜଡିତ। ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଠିକାଦାର, ପାଢ଼ୀ ବିଜେଡିରେ ଏକ ବରିଷ୍ଠ ସଂଗଠନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପାଢ଼ୀ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଏବଂ ଏକ ପାଇପ୍ ସୋରୁମର ମାଲିକାନା ସମେତ ବହୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମ ସହିତ ଜଡିତ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଦ୍ରୁତ ସଂଗ୍ରହ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଯାହା ପରେ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଇଡିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

ସମସ୍ତ ଚଢାଉ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଥେଷ୍ଟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତଲାସୀ ସମୟରେ ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରାଯାଇଛି।

ସ୍ଥାନ ବାହାରେ ମୁତୟନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ସେୟାର କରି ନାହାଁନ୍ତି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଲାସୀ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ହିଁ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ।

ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ମିଳି ପାରି ନାହିଁ।

