ସାହାରା ଜମି ଦୁର୍ନୀତି: ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ୩ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଇଡିର ଚଢ଼ାଉ, ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜ ଜବତ

ସାହାରା ଜମି ଦୁର୍ନୀତି: ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ୩ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଇଡିର ଚଢ଼ାଉ, ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜ ଜବତ

 Sahara land case: ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ପରିବାରର ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Mar 03, 2026, 09:05 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ପରିବାରର ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସାହାରା ପ୍ରାଇମ୍ ସିଟି ଜମି ବିକ୍ରି ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ନଜର
ଇଡିର କଲିକତା ଜୋନାଲ ଅଫିସ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅନନ୍ତପୁର ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବଲ୍ଲାରୀ ଅଞ୍ଚଳ ସାମିଲ ଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବା ସାହାରା ପ୍ରାଇମ୍ ସିଟି ଲିମିଟେଡର ଏକ ବଡ଼ ଜମି ଖଣ୍ଡକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

କ’ଣ ଥିଲା ଅଭିଯୋଗ?

  •   ଜମି ହେରଫେର: ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ୪୩ ଏକର ଜମି ମଧ୍ୟରୁ ୩୨ ଏକର ଜମିକୁ ୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଜାଲିଆତି କରି ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା।
  •   ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ: ଏହି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା 'ବୋର୍ଡ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ' ପୂର୍ବରୁ ରଦ୍ଦ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଜଣେ ସାହାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
  •   ଟଙ୍କା କାରବାରରେ ଅନିୟମିତତା: ଜମିର ପ୍ରକୃତ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ କାଗଜପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥିବା ଇଡି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି।

ଜବତ ହେଲା ହ୍ୱାଟସ୍‌ଆପ୍ ଚାଟ୍ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦଲିଲ
ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଇଡି ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ହ୍ୱାଟସ୍‌ଆପ୍ ଚାଟ୍, କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସଂସ୍ଥାର ଆର୍ଥିକ ଖାତା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପିଏମଏଲଏ (PMLA) ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମାମଲାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

ସାହାରାର ପୋଞ୍ଜି ସ୍କିମ୍ ଓ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଠକେଇ
ଇଡିର ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ସାହାରା ଗ୍ରୁପ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର 'ପୋଞ୍ଜି ସ୍କିମ୍' ଚଲାଉଥିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜମା ଟଙ୍କାର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ନଦେଇ, ଜବରଦସ୍ତି ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ପୁଣି ଥରେ ନିବେଶ (Re-invest) କରାଯାଉଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ଦେଶସାରା ପ୍ରାୟ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଏଫଆଇଆର୍ (FIR) ସାହାରା ଗ୍ରୁପ ବିରୋଧରେ ରହିଛି। ଜମାକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ବେନାମୀ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବାରେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନିଲ ଭାଇଲାପାରାମ୍ପିଲ ଆବ୍ରାହମ ଏବଂ ଓ.ପି. ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସାହାରା ଗ୍ରୁପର ଅନେକ ଜମି ଓ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଆଟାଚ୍ (Attach) କରାଯାଇ ସାରିଛି।

Zee Odisha Desk

ସାହାରା ଜମି ଦୁର୍ନୀତି: ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ୩ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଇଡିର ଚଢ଼ାଉ, ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜ
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସଭା ଲଢ଼େଇ: ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ
Richest Temples In India: ଭାରତର ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ହୁଏ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା ! ପ୍ରତିଦିନ ହୁଏ କୋଟି କୋଟ
Oil Tension: ଭାରତ ପାଖରେ ରହିଛି ମାତ୍ର ୪୫ ଦିନ ପାଇଁ ତେଲ, ଆଗକୁ ବଢିବ କି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର?
IND vs ENG: ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ, ଜାଣନ୍ତୁ ସେମିରେ କେମିତି ରହିବ ପିଚ୍ ର ସ୍ଥିତି