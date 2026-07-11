Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ସୁଦୃଢ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମୀ: ୧୪୦୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ

ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ସୁଦୃଢ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମୀ: ୧୪୦୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ

ଏହା ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ସହିତ ଏକ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ନବସୃଜନ ପରିଚାଳିତ ବିଶ୍ୱରେ ଆବଶ୍ୟକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 11, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 05:48 PM IST
ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ସୁଦୃଢ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମୀ: ୧୪୦୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ରଥଯାତ୍ରାକୁ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ଡିଜିପିଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ
Rath Yatra 202656 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
Odia News2 hrs ago
4
Odia News3 hrs ago
5
Odisha news7:57 AM IST