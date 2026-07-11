/ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ସୁଦୃଢ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମୀ: ୧୪୦୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ଡିଏଭି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବର ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ୮୦ ଟି ନୂତନ ଡେସ୍କଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ଉନ୍ନତ ଲ୍ୟାବ ୧୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ୬୦ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବ । ଏହା ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ସହିତ ଏକ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ନବସୃଜନ ପରିଚାଳିତ ବିଶ୍ୱରେ ଆବଶ୍ୟକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ।
ଯେହେତୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷରତା ଏକାଡେମିକ୍ ସଫଳତା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉପଲବ୍ଧତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡିଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟର ଡିଜିଟାଲ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ୮୦ଟି ଲେନୋଭୋ ଆଇଡିଆ ସେଣ୍ଟର୍ ଏ.ଆଇ.ଓ. ୩ ଅଲ୍-ଇନ୍-ୱାନ୍ ଡେସ୍କଟପ୍ ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛି। ଏହି ସୁବିଧା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା, କୋଡିଂ, ଡିଜିଟାଲ ଗବେଷଣା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା-ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ, ଯେତେବେଳେ କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଏହି ଅବସରରେ ଭିଏଏମଏଲ, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ଆଲୁମିନା ବ୍ୟବସାୟ ସିଇଓ ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୁବ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ବଳର ଉପଲବ୍ଧତା ଜରୁରୀ। ଉନ୍ନତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।’’
ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ଡିଏଭି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭୁଜବଳ ନିଜର ମତ ରଖି କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଲାଗି ଆମେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ। ଡିଜିଟାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଯୁଗରେ, ଆମର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଉନ୍ନତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷଣ ସୁଯୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ ।
ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ଡିଏଭି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲର ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରୀୟଶୀ ସାହୁ ନିଜର ଉତ୍ସାହ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି, "ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମୋତେ କୋଡିଂ ଶିଖିବାକୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ।
ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ, ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୂଳଦୁଆ ନିର୍ମାଣରେ ନିବେଶ ଜାରି ରଖିଛି, ଯାହା ଯୁବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ସୁଯୋଗ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।
Also Read- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କୁମାର ମଙ୍ଗଳମ୍ ବିର୍ଲା