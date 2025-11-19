Odisha News: ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶୈକ୍ଷିକ କିଟ୍ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଗଦାନ

Advertisement
ଭୁବନେଶ୍ୱର:  ଜାମଖଣି, ଘୋଘରପଲ୍ଲୀ ଏବଂ କୁରାଲୋଇ (ଏ) ଉତ୍ତର କୋଇଲା ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଞ୍ଚଳରେ ୪୦ଟି ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ୪୫୦ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୈକ୍ଷିକ ସହାୟତା କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଟ୍ ଦୁଇଟି ଭାଷାରେ ରହିଛି, ଆକୃତି ପଜଲ୍, ନମ୍ବର କ୍ୟୁବ୍, ଏବଂ ଖେଳ ଉପକରଣଗୁଡିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯାହା କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଜ୍

Odisha News:ଭୁବନେଶ୍ୱର:  ଜାମଖଣି, ଘୋଘରପଲ୍ଲୀ ଏବଂ କୁରାଲୋଇ (ଏ) ଉତ୍ତର କୋଇଲା ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଞ୍ଚଳରେ ୪୦ଟି ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ୪୫୦ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୈକ୍ଷିକ ସହାୟତା କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଟ୍ ଦୁଇଟି ଭାଷାରେ ରହିଛି, ଆକୃତି ପଜଲ୍, ନମ୍ବର କ୍ୟୁବ୍, ଏବଂ ଖେଳ ଉପକରଣଗୁଡିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯାହା କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା ନିର୍ମାଣ, ଏବଂ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ । ଏହି ବିତରଣ ଅଭିଯାନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଂଶୀଦାର, ପିତାମାତା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯାହା ଗୋଷ୍ଠୀ ବିକାଶ ଏବଂ ସମାବେଶୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତି କମ୍ପାନୀର ସହଯୋଗୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଶୈକ୍ଷିକ କିଟକୁ ବେଦାନ୍ତ ତରଫରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବେଦାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଶୁ ବିକାଶକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ନନ୍ଦ ଘର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହା ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସହଭାଗିତାରେ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ୨୦୧୫ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନନ୍ଦ ଘର ମାଧ୍ୟମରେ ବେଦାନ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିଛି, ନିରାପଦ ଏବଂ ସୁସଜ୍ଜିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ୫୩୧ଟି ନନ୍ଦ ଘର ରହିଛି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଘରକୁ ରାସନ, ଏଏନଏମମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୌଳିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ସିଇଓ ଶ୍ରୀ ରାଜୀବ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ଆଜିର ପିଲାମାନେ କାଲିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ନିବେଶ କରିବା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିବେଶ କରିବା। ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ଗୋଷ୍ଠୀ ବିକାଶ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡିକରେ, ଆମେ ପୋଷଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା, ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିସାଧନ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଆମର ପ୍ରୟାସ ଏକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ଯେ ସଶକ୍ତ ପିଲାମାନେ ସଶକ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତି।

ମୁଣ୍ଡେଲଖେତର ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀ ସୁଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଗୌଡ଼ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଆମର ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଜଡିତ ହେଉଛନ୍ତି।“

Prabhudatta Moharana

