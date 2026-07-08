Add Zee Business As A Preferred Source
App

୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସଦର ଥାନା ହତ୍ୟା ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ; ୮ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

ଏସପିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରି ମାତ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ୮ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 08, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:05 PM IST
୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସଦର ଥାନା ହତ୍ୟା ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ; ୮ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବାର୍‌ହା ଫାଶରେ ଯାଇଛି ବାଘର ଜୀବନ - ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ
Odia News54 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
Odia News2 hrs ago
4
EPFO3 hrs ago
5
Odia News3 hrs ago