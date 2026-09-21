Add Zee Business As A Preferred Source
App

Train Fire: ଧାମରାରୁ ହାୱଡ଼ା ଯାଉଥିଲା ଟ୍ରେନ, ସୋରରେ ୮ ବଗିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ

ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ଟ୍ରେନର ୮ଟି ବଗିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ସୋର ଷ୍ଟେସନରେ ଆତଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଟିମ୍‌ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 21, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 08:40 AM IST
Train Fire: ଧାମରାରୁ ହାୱଡ଼ା ଯାଉଥିଲା ଟ୍ରେନ, ସୋରରେ ୮ ବଗିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଶୁଟିଂରେ ଭାରତକୁ ରୌପ୍ୟ, ୧୦ ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲରେ ଚମକିଲେ ଭାରତୀୟ ଶୁଟର
2
3
4
5