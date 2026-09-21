Train Fire: ଧାମରାରୁ ହାୱଡ଼ା ଯାଉଥିଲା ଟ୍ରେନ, ସୋରରେ ୮ ବଗିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ

Train Fire: ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନର ୮ଟି ବଗିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଧାମରାରୁ ହାୱଡ଼ା ଯାଉଥିବା କୋଇଲା ବୋଝେଇ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ଟ୍ରେନର ୮ଟି ବଗିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ସୋର ଷ୍ଟେସନରେ ଆତଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ଟ୍ରେନଟି କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଯାଉଥିବାରୁ ନିଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ତତ୍କାଳ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇପାରେ।