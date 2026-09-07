Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Panchayat Election: ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍‌ରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ

ବ୍ଲକ୍‌ ଓ ପୌର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଥ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଫିଜିକାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବୁଥ୍‌ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଥିବ, ତାହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆବଶ୍ୟକ ସୁଧାର କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 07, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 04:28 PM IST
Odisha Panchayat Election: ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍‌ରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଲ୍ଡିଂ ଭୁଶୁ଼ଡ଼ିବା ପରେ ଛାନିଆ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର! ରାଜ୍ୟରେ ଭଙ୍ଗାଯିବ ଦୁର୍
2
3
4
5