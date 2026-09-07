Odisha Panchayat Election: ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ବା ବୁଥ୍ଗୁଡ଼ିକର ଫିଜିକାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ। ବୁଥ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ।
ବ୍ଲକ୍ ଓ ପୌର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଥ୍ଗୁଡ଼ିକର ଫିଜିକାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବୁଥ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଥିବ, ତାହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆବଶ୍ୟକ ସୁଧାର କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି।
ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଅପପ୍ରଚାର ଓ ଭ୍ରାନ୍ତ ସୂଚନା ରୋକିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କମିଶନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି AI ଜରିଆରେ ହେଉଥିବା ଅପପ୍ରଚାର ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଏହା ପରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ। ଏପ୍ରିଲ୍ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ୍ ଶେଷ କିମ୍ବା ମେ’ ପ୍ରଥମରୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରାଯିବ। ଏହା ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ସେହିପରି ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୦ ସୁଦ୍ଧା ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଡିଜିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ। ଏଭଳି ଭାବେ ବୁଥ୍ ଯାଞ୍ଚ, ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ, ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଉଛି।