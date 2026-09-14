Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର! ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ହାତୀ ଶାବକ

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର! ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ହାତୀ ଶାବକ

Odisha News: ଆଜି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ। ସବୁଆଡେ ଚାଲିଛି ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା । ତେବେ,ଏହାରି ଭିତରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଯାହା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

Reported ByAbhaya mohanty
Published: Sep 14, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 07:54 PM IST
Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର! ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ହାତୀ ଶାବକ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
କିଏ ଏହି କଲ୍ୟାଣ ବୈଂସଲା? ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏହି ଭିଡିଓ...ଭିଡିଓ ପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ
2
3
4
5