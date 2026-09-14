/Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର! ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ହାତୀ ଶାବକ

Odisha News: ଆଜି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ। ସବୁଆଡେ ଚାଲିଛି ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା । ତେବେ,ଏହାରି ଭିତରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଯାହା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡର ଚମ୍ପୁଆ ରେଞ୍ଜର ବାଲିବନ୍ଧ ସେକ୍ସନରେ ୨୧ଟି ହାତୀଙ୍କ ଏକ ପଲରେ ଏକ ହାତୀ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ହାତୀ ପଲର ସଂଖ୍ୟା ୨୨ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ନବଜାତକଟି ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସହ ଏବଂ ମାଆ ଠାରୁ କ୍ଷୀର ପିଇବା ସମୟରେ ଦଳ ସହିତ ଗତି କରୁଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ମାଆ ଏବଂ ଛୁଆ ସୁସ୍ଥତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଳ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଉଛି।ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତରେ ଏସୀୟ ହାତୀ ସଂରକ୍ଷଣର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ସ୍ବକୃତି ଲାଭ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ୨୫ ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।