Zee OdishaOdisha StateElephant Death: ଝିରିପାଣି ସେକ୍ସନରେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ମୃତ

Elephant Death: ଝିରିପାଣି ସେକ୍ସନରେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ମୃତ

ଝିରିପାଣି ସେକ୍ସନର ଶିମିଳିପଦର ଗାଁ ପାଖ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ ଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି । ବାଲିଗୁଡ଼ା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍‌ ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 18, 2026, 05:36 PM IST

ବାଲିଗୁଡ଼ା: ପୁଣି ବେଲଘର ବନାଞ୍ଚଳର ଝିରିପାଣି ସେକ୍ସନରେ ଆଉଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି । ଝିରିପାଣି ସେକ୍ସନର ଶିମିଳିପଦର ଗାଁ ପାଖ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ ଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି । ବାଲିଗୁଡ଼ା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍‌ ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ।

ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ସୂଚନା ମୁତାବକ, ହାତୀଟି ଏକ ବୋମାକୁ ଖାଇ ଦେବାରୁ ଶୁଣ୍ଢରେ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତ ହୋଇଥିଲା । ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ସୀମାନ୍ତ ବେଲଘର ବନାଞ୍ଚଳକୁ ପଶି ଆସିଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ ୩୨ ଖଣ୍ଡ କାଟି ପୋତିବା ନଜିର ରହିଛି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

