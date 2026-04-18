Elephant Death: ଝିରିପାଣି ସେକ୍ସନରେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ମୃତ

Trending Photos
ବାଲିଗୁଡ଼ା: ପୁଣି ବେଲଘର ବନାଞ୍ଚଳର ଝିରିପାଣି ସେକ୍ସନରେ ଆଉଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି । ଝିରିପାଣି ସେକ୍ସନର ଶିମିଳିପଦର ଗାଁ ପାଖ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ ଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି । ବାଲିଗୁଡ଼ା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ।
ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ସୂଚନା ମୁତାବକ, ହାତୀଟି ଏକ ବୋମାକୁ ଖାଇ ଦେବାରୁ ଶୁଣ୍ଢରେ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତ ହୋଇଥିଲା । ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ସୀମାନ୍ତ ବେଲଘର ବନାଞ୍ଚଳକୁ ପଶି ଆସିଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ ୩୨ ଖଣ୍ଡ କାଟି ପୋତିବା ନଜିର ରହିଛି ।
Also Read- Weekly Lucky Zodiac Sign: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ମାଳବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ, ୫ରାଶିକୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ
Also Read- New LPG Price Today: ପୁଣି ବଦଳିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର, ଘରୋଇ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ....