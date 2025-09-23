Odisha News: ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ହାତୀ ମୃତ, ତିନି ଗିରଫ

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡ ତେଲକୋଇ ବନାଞ୍ଚଳ ବିମଳା ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ କୁଡ଼ବିଲ ଗାଁ ଦୁବନାଳୀ ସାହି ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ଧାନ ଜମି ପାଖରୁ ଏକ ମାଈ ହାତୀର ଗଳିତ ଶଵ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ହାତୀର ବୟସ ୧୦ ବର୍ଷ ହେବ ଓ ହାତୀ ଟିର ବିଦୂତ ଆଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଏଚ ଡି ଧନରାଜ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ହାତୀଟି ର ପ୍ରାୟ 15ରୁ 20ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
ଦୁବନାଳୀ ସାହିର ଗୋକୁଳ ଜୁଆଙ୍ଗ, ଇନ୍ଦ୍ର ଜୁଆଙ୍ଗ ଓ ଗଣେଶ୍ୱର ଜୁଆଙ୍ଗ ନିଜ ଧାନ ଫସଲ କୁ ହାତୀ କବଳ ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଦୂତ ବାଡ଼ ଦେଇଥିଲେ। ତାର ଟାଣି ବିଦୂତ ସହିତ ସିଧା ସଳଖ ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ ଓ ସେହି ତାର ର ସଂସ୍ପର୍ଶ ରେ ଆସି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ତାର ଓ ଇନ୍ସୁଲେଟର ଜବଦ କରିବା ସହିତ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରଯାଇଥିବା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ତେବେ ହାତୀକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ସ୍ୱାର୍ଡ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ହାତୀ ର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଓ 15ରୁ 20ଦିନ ପରେ ବନ ବିଭାଗ ଜାଣିବା, ହାତୀ ଯେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାର କିଛି ଦୂରରେ ଜନ ବସତି ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ଡେରିରେ ବନ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇବା କେଉଁଠି ନାଁ କେଉଁଠି ବନ ବିଭାଗ ର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା କୁ ସୂଚାଉଛି।
ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ତେଲକୋଇ ବନାଞ୍ଚଳ ସାଲେଇକେନା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ ଶିକାରୀ ମାନେ ଶିକାର କରି ଦାନ୍ତ କାଢି ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ 8ଦିନ ପରେ ଦନ୍ତା ହାତୀର ଗଳିତ ମୃତ ଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ଏବେ ତେଲକୋଇ ବନାଞ୍ଚଳ ରେ ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ଖାଲି ହୋଇଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।