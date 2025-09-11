Odisha News: ୨୯ ଟିକିଆ ହାତୀପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ, ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ନଷ୍ଟ କଲେ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2917966
Zee OdishaOdisha State

Odisha News: ୨୯ ଟିକିଆ ହାତୀପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ, ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ନଷ୍ଟ କଲେ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ରେ ୨୯ ଟିକିଆ ହାତୀପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ । ୨ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ, ନଷ୍ଟ କଲେ ବ୍ୟାପକ ଧାନଫସଲ । 

 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Sep 11, 2025, 03:53 PM IST

Trending Photos

Odisha News: ୨୯ ଟିକିଆ ହାତୀପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ, ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ନଷ୍ଟ କଲେ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ରେ ୨୯ ଟିକିଆ ହାତୀପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ । ୨ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ, ନଷ୍ଟ କଲେ ବ୍ୟାପକ ଧାନଫସଲ । ଏବେ ସଦର ରେଞ୍ଜ ଜଡିଚାତର ଗାଁ ରତନପୁର ପାହାଡ଼ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହି ହାତୀପଲ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ହାତୀପଲ ପ୍ରଥମେ ଉଖୁଣ୍ଡା ଓ ପରେ ଚମ୍ପୁଆ ହୋଇ ବାଲିବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିଲେ । ଏହାପରେ ଗତ ରବିବାର ସଦର ରେଞ୍ଜ ରାଇକଳାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନିକଟସ୍ଥ ଖପରାଖାଇ ଗାଁରେ ୨ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ, ବ୍ୟାପକ ଧାନଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ହାତୀପଲରେ ୧୧ଟି ଦନ୍ତାହାତୀ, ୧୨ଟି ମାଈ ଓ ୬ଟି ହାତୀଛୁଆ ରହିଛନ୍ତି l ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନଚାଷ ସମୟରେ ହାତୀପଲ ଧାନଜମିରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରି ବ୍ୟାପକ ଧାନଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କର ନିଦ ହଜିଯାଇଛି l ହାତୀପଲଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ।

 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Asia Cup 2025
Asia Cup 2025: ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଲେ ବଡ଼ ରାୟ
Milk price
ଖୁସି ଖବର! ଶସ୍ତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି କ୍ଷୀର, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିବ ନୂଆ ଦର?
Rahul Gandhi
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପାଳନ କରୁ ନାହାଁନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ; ନ ଜଣାଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବିଦେଶ...
Odisha Politics
ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ, ଆସନ୍ତା ୧୬ରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ
Odisha Police
Odisha Police: ଜାରି ରହିଛି ଓଡି଼ଶା ପୋଲିସ 'ଅପରେସନ୍ ପ୍ରହାର',୧୧୦ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ସହ ୧୫୭ ଗିରଫ
;