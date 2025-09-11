Odisha News: ୨୯ ଟିକିଆ ହାତୀପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ, ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ନଷ୍ଟ କଲେ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ରେ ୨୯ ଟିକିଆ ହାତୀପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ । ୨ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ, ନଷ୍ଟ କଲେ ବ୍ୟାପକ ଧାନଫସଲ ।
Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ରେ ୨୯ ଟିକିଆ ହାତୀପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ । ୨ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ, ନଷ୍ଟ କଲେ ବ୍ୟାପକ ଧାନଫସଲ । ଏବେ ସଦର ରେଞ୍ଜ ଜଡିଚାତର ଗାଁ ରତନପୁର ପାହାଡ଼ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହି ହାତୀପଲ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ହାତୀପଲ ପ୍ରଥମେ ଉଖୁଣ୍ଡା ଓ ପରେ ଚମ୍ପୁଆ ହୋଇ ବାଲିବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିଲେ । ଏହାପରେ ଗତ ରବିବାର ସଦର ରେଞ୍ଜ ରାଇକଳାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନିକଟସ୍ଥ ଖପରାଖାଇ ଗାଁରେ ୨ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ, ବ୍ୟାପକ ଧାନଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ହାତୀପଲରେ ୧୧ଟି ଦନ୍ତାହାତୀ, ୧୨ଟି ମାଈ ଓ ୬ଟି ହାତୀଛୁଆ ରହିଛନ୍ତି l ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନଚାଷ ସମୟରେ ହାତୀପଲ ଧାନଜମିରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରି ବ୍ୟାପକ ଧାନଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କର ନିଦ ହଜିଯାଇଛି l ହାତୀପଲଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ।