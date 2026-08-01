Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୂର୍ବତନ କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ, ୩୭.୩୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ହେଲେ ଗିରଫ

Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୂର୍ବତନ କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ, ୩୭.୩୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ହେଲେ ଗିରଫ

Odisha Vigilance: ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଧରୁଛି। ୩୭,୩୨,୭୦୮ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (ବିଇଓ)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୂର୍ବତନ ଜୁନିଅର ସହାୟକ ଦେବଦ୍ୟୁତି ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 01, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:11 PM IST
Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୂର୍ବତନ କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ, ୩୭.୩୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ହେଲେ ଗିରଫ
Image Credit: ପୂର୍ବତନ କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ଗିରଫ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Cwg 2026: ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିଡାବିତଙ୍କ ଦମଦାର୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ,ବକ୍ସିଂର ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ
2
3
4
5