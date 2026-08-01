/Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପୂର୍ବତନ କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ, ୩୭.୩୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ହେଲେ ଗିରଫ

Odisha Vigilance: ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଧରୁଛି। ୩୭,୩୨,୭୦୮ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (ବିଇଓ)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୂର୍ବତନ ଜୁନିଅର ସହାୟକ ଦେବଦ୍ୟୁତି ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଗାଇର ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ଦେବଦ୍ୟୁତି ନନ୍ଦ ୨୦୨୨ ରୁ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ବିଲ୍ କ୍ଲର୍କ-କମ୍-ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ ବିଇଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ୩୭,୩୨,୭୦୮ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ସେ ବାଲିଆପାଳର ବିଇଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବିଲ୍ କ୍ଲର୍କ-କମ୍-ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ପଦବୀର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବାଲିଆପାଳର ବିଲ୍ କ୍ଲର୍କ-କମ୍-ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ ବାଲିଆପାଳର ବିଲ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବକେୟା ଡିଏ ବିଲ୍ରେ ଜାଲ ବକେୟା ଦରମା ବିଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ ପରେ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଶନିବାର କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।