ତୈଳ ଓ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗଚ୍ଛିତର ନିଶ୍ଚିତତା ଉପରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3139892
Written By  Priyambada Rana|Reported By: Narayan Behera|Last Updated: Mar 13, 2026, 08:36 PM IST

Trending Photos

ଜଗତସିଂହପୁର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତା ୧୫ରୁ୨୦ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ. ସୋନାଲ୍ ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ତୈଳ ଓ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗଚ୍ଛିତର ନିଶ୍ଚିତତା କୁ ନେଇ ଏକ ଜରୁରକାଳୀନ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୈଠକ ରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଆମେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ସଚେତନ ରହିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତା ୧୫/୨୦ଦିନ ଯାଏଁ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। 

ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି। ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଅଭାବକୁ ନେଇ ଗୁଜବ ରେ ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ ର ବ୍ୟବଧାକୁ ୨୧ ଦିନରୁ ବଢ଼ାଯାଇ ୨୫ ଦିନ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ପ୍ରଥମତଃ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଜଡ଼ିତ ଯଥା ଡାକ୍ତରଖାନା, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଛାତ୍ରାବାସ, ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର, ଜେଲ, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଭଳି ସ୍ଥାନ କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତୈଳ ଅଭାବ କୁ ନେଇ ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ର ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ତୈଳ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି। କଳାବଜାରୀକୁ ପ୍ରଶୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଓ ଓରମାସ ପକ୍ଷର ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ କଳାବଜାରୀ କରିବେ ବା ବେଆଇନ ଭାବେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍କିତ କୁମାର ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଚାହିଦା ପୁରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ସାଧାରଣ ଜନତା ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ।

 ଏହି ସମୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସାଇବର ଅପରାଧର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ଏଥି ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସିଲିଣ୍ଡର ର ପୁନଃପୁରଣ କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଘରୋଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ସିଲିଣ୍ଡର ର ପୁନଃପୁରଣ କରାଯାଉଛି। କୌଣସି ଅଶୋଚନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନା କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମନା କରିବାକୁ ସେ କହିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଉପ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଅଜିଙ୍କ୍ୟା ମାଣେ, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ, ଡେପୁଟି ସିଇଓ, ଓରମାସ୍, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଏମ ଆଇ,କର୍ମଚାରୀ, ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Priyambada Rana

