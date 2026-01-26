Republic Day 2026: ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

Republic Day 2026: ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ କଟକର ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଆଗାମୀ ୨୦୩୬ ମସିହା, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଶତବାର୍ଷିକୀ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ୫ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ଏକ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
Trending Photos
କଟକ: ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ କଟକର ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଆଗାମୀ ୨୦୩୬ ମସିହା, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଶତବାର୍ଷିକୀ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ୫ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ଏକ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଗତ ୧୯ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ 'ସବକା ସାଥ୍, ସବକା ବିକାଶ' ମନ୍ତ୍ରରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଗରିବ, ଚାଷୀ, ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ।
ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ବଜେଟର ୧୪ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି।
ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁଠି ନାରୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ସେଠାରେ ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି।"
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ, ପାଣି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପ୍ରତିଟି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରି ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।