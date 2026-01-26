Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3086847
Zee OdishaOdisha StateRepublic Day 2026: ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

Republic Day 2026: ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

Republic Day 2026: ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ କଟକର ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଆଗାମୀ ୨୦୩୬ ମସିହା, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଶତବାର୍ଷିକୀ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ୫ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ଏକ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।

 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 26, 2026, 01:09 PM IST

Trending Photos

CM Majhis Vision for 2036
CM Majhis Vision for 2036

କଟକ: ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ କଟକର ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଆଗାମୀ ୨୦୩୬ ମସିହା, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଶତବାର୍ଷିକୀ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ୫ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ଏକ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଗତ ୧୯ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ 'ସବକା ସାଥ୍, ସବକା ବିକାଶ' ମନ୍ତ୍ରରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଗରିବ, ଚାଷୀ, ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ।

ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ବଜେଟର ୧୪ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source
  • ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ: ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଯେପରି ସହରୀ ପିଲାଙ୍କ ସହ ସମାନ ଭାବେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ ଏହି ସ୍କୁଲ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି (NEP-2020) କୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।
  • ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା: ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୩.୫ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ 'ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୟ ବନ୍ଦନା' ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି।

ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁଠି ନାରୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ସେଠାରେ ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି।"

  • ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା: ସରକାର ଗଠନର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ହିଁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗତ ୮ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି।
  • ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା: ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର 'ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ' ନୀତି ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ହାର (Conviction Rate) ୨୦୨୫ର ପ୍ରଥମ ୬ ମାସରେ ୪୧ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ୬୨ ପ୍ରତିଶତ ଛୁଇଁଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠିକଣା କେବଳ 'ଜେଲ୍'।
  • ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ

ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ, ପାଣି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପ୍ରତିଟି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରି ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Republic Day
Republic Day 2026: ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା
operation white shadow
Crime: ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସର ଅପରେସନ ହ୍ଵାଇଟ ସାଡୋ, ୨ ହାଡ଼କୋର କ୍ରିମିନାଲ ଗିରଫ
today Gold price
Gold Rate: ଝଟକା ଦେଲା ସୁନା ଦର, ଭରି ପିଛା ମୂଲ୍ୟରେ ବୃହତ ବୃଦ୍ଧି
Republic Day
Republic day 2026: କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଗଡିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ
India-China relations
ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଭାରତକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ; କହିଲେ-'ଭାରତ ଓ ଚୀନ ଭଲ ...'