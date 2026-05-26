Odisha News: ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପୁଣି ଏନକାଉଣ୍ଟର, ୨ ଜଣ ଗୁରୁତର

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଅପରାଧର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଦିନ ଭିତରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଏନକାଉଣ୍ଟର ଅପରାଧିଙ୍କ ଛାତିରେ ଛନକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗତକାଲି ସୋମବାର ରାତିରେ ପ୍ଲଟ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 26, 2026, 10:20 AM IST

Odisha News: ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଅପରାଧର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଦିନ ଭିତରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଏନକାଉଣ୍ଟର ଅପରାଧିଙ୍କ ଛାତିରେ ଛନକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗତକାଲି ସୋମବାର ରାତିରେ ପ୍ଲଟ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ରାତି ୧୨ ଟାରେ ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି । ସେମାନେ ହେଲେ ହେଲେ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ନୂଆଗାଁର ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ(୨୭) ଓ ଗୁଜରାଟ ସୁରତ ଜିଲ୍ଲା ମୋଦି ମହଲା ଏକେ ରୋଡର ସରୋଜ ପଣ୍ଡା(୩୫) । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଡ. ସରବଣା ବିବେକ ଏମ୍ କହିଛନ୍ତି ପ୍ଲଟ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ର ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏହି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି । ସୁଧୀରଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଫେରାର ଥିଲେ । 

ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଗତ ମାସ ୧୫ ତାରିଖରେ ପ୍ଲଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀରଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ବୁଗୁ଼ଡ଼ା ରାମପାଦ ଜଙ୍ଗଲରୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ।  ସୁଧୀର ପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇ ସରୋଜ ଓରଫ ବିକି ଡରାଉଥିଲା। ସେହିପରି ରଞ୍ଜନ ସୁଧିରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଫୋନ କରି ଧମକ ଦେଉଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ସରୋଜ ଓ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସମେତ ଆଉ ଦୁଇଜଣ ସୁମିତ ସିଂହ ସୁନିଲ ରାଜପୁତ ଓ ମୁକେଶ ସାହୁ ମୋଟ୍ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ରାଜସ୍ଥାନରୁ କାବୁ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫେରୁଥିଲା । ଆଙ୍କୁଶପୁର ନିକଟରେ ପୁଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ସରୋଜ ଓ ରଞ୍ଜନ ଚମ୍ପଟ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ସରୋଜ ଓ ରଞ୍ଜନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରଞ୍ଜନର ଡାହାଣ ଗୋଡରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ଓ ବିକିର ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ବାଜିଛି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ରବିବାର ରାତି ୯ଟାରେ ଅମ୍ବିକା ନଗର ଛକରେ ଥିବା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଙ୍ଗଳା ବେହେରା । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ତିନିଜଣ ଯୁବକ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିପକାଇଥିଲେ। ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏମ୍‌କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଡାକ୍ତର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଦରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୫ ଚୋଟ ପଡ଼ିଛି। ଏମ୍‌କେସିଜିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଡା. ସରବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିଥିଲେ। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ଉ କରି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସପ୍ତାହକ ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳା ଜାମିନ୍‌ରେ ଜେଲ୍‌ରୁ ମୁକୁଳିଥିଲେ । ପୂର୍ବଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି । 

ଏହି ଘଟଣାରେ ତନାଘନା କରି ଅପରାଧି ଗଜା ସାହୁକୁ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଜଗାର ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବାରୁ ତାକୁ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମ୍‌କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଜଣାପଡିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ସଂପୃକ୍ତି ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଗତ ୧୬ ତାରିଖରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧି ଦିପୁନା ନାୟକଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା । ଦିପୁନା ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି । ସେହିପରି ମୁକେଶ ସାହୁକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା । 

Prabhudatta Moharana

