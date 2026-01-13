Entertainment News: ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ,ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ବଖାଣିଲେ ଦୁଃଖ

Entertainment News: କଳା ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଜଣାଶୁଣା ମରାଠୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ କିଶୋରୀ ସାହାଣେ (Kishori Shahane’) ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ନିଜ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କିପରି ମରଣ ମୁହଁରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ...
Trending Photos
Entertainment News: କଳା ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଜଣାଶୁଣା ମରାଠୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ କିଶୋରୀ ସାହାଣେ (Kishori Shahane’) ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ନିଜ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କିପରି ମରଣ ମୁହଁରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ...
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କିଶୋରୀ ସାହାଣେ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ସକାଳେ ସବୁଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ରହିଥିଲା। ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ, କିଶୋରୀ ଶାହାଣେଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ, କିଶୋରୀ ଶାହାଣେଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଡାହାଣ ହାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏଥିରେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇ ନଥିଲା। ପରେ ସେ ଗାଡି ଚଳାଇବାକୁ ଭୟ କରିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
କିଶୋରୀ ଶାହାଣେ ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ତାହା କହିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିର ସାଇଡ୍ ମିରରକୁ ଏକ କୋଣରେ ବୁଲାଇ ତୁମର କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ କ୍ରୋଧ ଅନୁଭବ କର। ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି କିମ୍ବା କ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ, ତୁମର ସମୟ ଏବଂ ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏହା ମାନସିକ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଦୟାକରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷତି ପ୍ରତି କିଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଦେଖାଅ। ତୁମ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ମୂଲ୍ୟହୀନ। ମୋ ପାଖରେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ତୁମର ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଚାପ ବଢାଇଛି" କିଶୋରୀ ଶାହାଣେ କହିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ସେ କହୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
କିଶୋରୀ ଶାହାଣେ 'ମୁରୁଚି ମାଭାଶୀ' ବା ନାଟକରୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ମହେରଚି ସାଦି, ବାଜଭା ରେ ଭାଜଭା, ଏକ ଡାଭ ଧୋବି ପାଚାଦ, ନବ୍ରା ମଜା ନବସାଚା, ରାଇଡ୍: ଡାର୍କ ସାଇଡ୍, ଘର ଏକ୍ ମାଣ୍ଡିର,ଜାସି ଜୟସି କୋଇ ନାହି, ସିନ୍ଦୋର ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏକ ହିନ୍ଦୀ ଧାରାବାହିକରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିରେ ନଜର ଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।