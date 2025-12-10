ଏକାଠୀ ହେଲେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ନିବେଶକ, ୧୦୦୦ କୋଟି କାରବାର

Trending Photos
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ କୋହୋର୍ଟ ଏବଂ ବିମଟେକର ଏକ ଅଂଶ ଏଆଇସି ବିମଟେକ Gen-Next Founder Connect 2025 ଶୀର୍ଷକ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୭୦ରୁ ଅଧିକ ଇନକ୍ୟୁବେଟେଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ନିବେଶକମାନେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ ଶହେରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଏଆଇସି ବିମଟେକରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ AIM ନୀତି ଆୟୋଗ ଏବଂ StartInUP ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଥିଲା। "Brunch, Boost, and Build" ଥିମ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୧୦ ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିବେଶକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ରାଜେଶ ରଞ୍ଜନ (O2 ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ ନେଟୱାର୍କ), ଅମର ଦୀକ୍ଷିତ (ସ୍ୱିଫ୍ଟସିଡ୍ ଭେଞ୍ଚର୍ସ), ରିତେଶ ଆନନ୍ଦ (AH ଭେଞ୍ଚର୍ସ), କରଣ ସୈନି (RTAF), ଇଶାନ୍ତ ସଚଦେବ (B and S ଭେଞ୍ଚର୍ସ), ପୀୟୁଷ ଗର୍ଗ (ଆଞ୍ଜେଲ ଇନଭେଷ୍ଟର), କ୍ଷିତିଜ ଆନନ୍ଦ (କାରେକବା ଭେଞ୍ଚର୍ସ), ଚନ୍ଦନ ତିୱାରୀ (EDC ଇଣ୍ଡିଆ), ଏବଂ AIC BIMTECH ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର-ନିବେଶକ ଇଶୁ ବଂଶଲ (ଟ୍ରକ୍ ସୁବିଧା) ଏବଂ ଅଙ୍କିତ ଏବଂ ଅତୁଲ ତ୍ରିପାଠି (ଉନିଆକୋ)। ସମସ୍ତ ନିବେଶକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ-ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ନିବେଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଗବେଷଣା ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
ଏଆଇସି ବିମଟେକର ସିଇଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ନିବେଶକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଦିଗକୁ ନେଭିଗେଟ୍ କରିବାରେ ଏବଂ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଂଶୀଦାର ହେବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ କୋହୋର୍ଟ, ପ୍ରାରମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିପରି ଜଡିତ ହେଉଛୁ ତାହା ପୁନଃପରିଭାଷିତ କରୁଛୁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେଉଁଠାରେ ସଠିକ୍ ପ୍ରବେଶ, ସଠିକ୍ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରକୃତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥାଏ - ଏବଂ ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସିଧାସଳଖ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଏବଂ ଏକ ବିକଶିତ ୟୁପି ୨୦୪୭ ପାଇଁ ପଥକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ।"