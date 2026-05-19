Naveen Patnaik: ଓଡ଼ିଶା ଅରାଜକତାର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି: ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ

Zee OdishaOdisha StateNaveen Patnaik: ଓଡ଼ିଶା ଅରାଜକତାର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି: ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 19, 2026, 02:56 PM IST

Naveen Patnaik: (ଭୁବନେଶ୍ୱର)-ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଏବଂ 'ଗୁଣ୍ଡାରାଜ'କୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗିରି ରୋଡରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ମମ ଆକ୍ରମଣର କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି।

କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଓଡ଼ିଶା ଅରାଜକତାର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି। ଏହା ବିଜେପି ଶାସନ ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ, ବରଂ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ରାଜ୍ୟସାରା ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗିରି ରୋଡରେ ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପିଟିପିଟି ଦରମରା କରାଯାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମାନବୀୟ।" ନବୀନ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶାସନରେ ଅପରାଧୀମାନେ ସାହସୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। "ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କେଉଁଠି? ଆଇନର ଶାସନ କେଉଁଠି? ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।

ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। "ବିଜେପି ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବିପଦରେ ପକାଇବ ବୋଲି କଡ଼ା ଭାବେ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି ? ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଉ କେତେ ଲଜ୍ଜା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ,ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି।

ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ସରକାର ତୁରନ୍ତ 'ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଢାଲ ଦେବା' ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଥାସମ୍ଭବ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଘଟିଥିବା ଏହି କାଣ୍ଡ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଏକ ଯୁବ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ପରେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଆସିଛି, ଘଟଣାର ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିବା ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ପୋଲିସ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗିରି ରୋଡରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। 

ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହତ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ MKCG ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସ୍ଥିର ଅଛି। ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

