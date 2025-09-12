BJD Leader: ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏହି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଡ଼ିଲା ବିଜେଡି
BJD Leader: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ଦଳର ଉପ ସଭାପତି ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛଇ ଯେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାଳର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲାଗି ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ସେ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରୁଥିବା ଶ୍ରୀ ଜେନା କହିଛନ୍ତି।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Sep 12, 2025, 10:56 AM IST

BJD Leader: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଦଳରୁ  ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ଦଳର ଉପ ସଭାପତି ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛଇ ଯେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାଳର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲାଗି ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ସେ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରୁଥିବା  ଶ୍ରୀ ଜେନା କହିଛନ୍ତି। 

ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ କାମାକ୍ଷା ନଗରରୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ୪ ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୦୪ରୁ ୨୦୨୪ ଯାଏ ବିଧାୟକ ସହ ଶାସକ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ବଡ଼ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଠିକଣା ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ନଥିବା ବି କହିଥିଲେ। ଏପରିକି ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ଏକ ବୟାନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ୍‍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା।

ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ଏହି ବୟାନରେ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଦଳ ଠିକଣା ଭାବେ ପରିଚାଳନା ହେଉ ନାହିଁ  ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଯଦି ଏପରି ଚାଲେ ତେବେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲା।
 
ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବୋ ପରେ  ଉପ ସଭାପତି ପ୍ରତାପ ଜେନା ତାଙ୍କୁର ଏପରି ବୟାନକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ସୁବିଧା ଦଳରେ ଉପଭୋଗ କରିଥିବା ବି କହିଥିଲେ। ଏହି ବିବାଦ ଭିତରେ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ଆଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ଦଳର ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଓ  ଯୁବ ନେତା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି।

Narmada Behera

