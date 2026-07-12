Add Zee Business As A Preferred Source
App

Ex Mla Prabhat Biswal: ଆଜି ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ!

Ex Mla Prabhat Biswal: ଶଙ୍ଖ ଛାଡି଼ ପଦ୍ମ ଧରିବେ ପୂର୍ବତନ କଟକ- ଚୌଦ୍ବାରର ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ। ଚୌଦ୍ୱାର ଅଂଚଳର କିଛି କାଉନସିଲର, କିଛି ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ନେତା ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 12, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:30 AM IST
Ex Mla Prabhat Biswal: ଆଜି ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ!

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ କମିଲା ନା ବଢିଲା ତେଲ ରେଟ୍! ଜାଣନ୍ତୁ
petrol diesel price today1 hr ago
2
top 10 news today1 hr ago
3
Odia NewsJul 11
4
top 10 news todayJul 11
5
FIFA 2026Jul 11