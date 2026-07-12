Ex Mla Prabhat Biswal: ଆଜି ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ!

Ex Mla Prabhat Biswal: ଶଙ୍ଖ ଛାଡି଼ ପଦ୍ମ ଧରିବେ ପୂର୍ବତନ କଟକ- ଚୌଦ୍ବାରର ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ। ଚୌଦ୍ୱାର ଅଂଚଳର କିଛି କାଉନସିଲର, କିଛି ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ନେତା ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏ-ନେଇ ଆଜି ଅପରାହ୍ଣରେ ବିଜେପି ମିଶ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଗତକାଲି,ଅଚାନକ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ପୁଅ ସୌଭିକ ବିଶ୍ବାଳ। ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ପାଇଁ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସୌଭିକ ବିଶ୍ବାଳ ଆସିଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଜ କର୍ମୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ରୋକିବାକୁ ଚଳାଇଛି କସରତ। ଏନେଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ,ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ମନାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ।
ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନବୀନ ନିବାସ ଡକାଇ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ସହ ଚୌଦ୍ୱାର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସହ ଆଲୋଚନ କରିଥିଲେ ନବୀନ । କିନ୍ତୁ ନବୀନଙ୍କ କଥାକୁ ନ ମାନି ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଟେନସନରେ ବିଜେଡି। ନିକଟରେ,କ୍ରସ ଭୋଟିଂକୁ ନେଇ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସୌଭିକ ବିଶ୍ବାଳ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନେତା ଛାଡୁଛନ୍ତି,ସେଠାରେ ବିକଳ୍ପ ନେତୃତ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିପଡିଛି ବିଜେଡି। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଂଜନ ତ୍ରୀପାଠିଙ୍କୁ ଦଳ ତରଫରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା ।