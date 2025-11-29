Advertisement
Vigilance Court: ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଣ୍ଣପାଳ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ସଚିବଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ

Vigilance Court: ଅଫିସିଆଲ୍ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ସେନ୍ ଭଦ୍ରକ ଶାଖାର ବିବିସିସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ସୋସାଇଟିର ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା (ଥ୍ରିଫ୍ଟ) ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିଲେ ଓ ଉଠାଇଥିବା ଟଙ୍କାର ହିସାବ ଦେଇନଥିଲେ।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 29, 2025, 05:37 PM IST

Special Vigilance Court news

Special Vigilance Court: ଶନିବାର ବାଲେଶ୍ୱରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିବିସିସି ବ୍ୟାଙ୍କର ଭଦ୍ରକ ଶାଖା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅର୍ଣ୍ଣପାଳ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି (ଏସସିଏସ)ର ପୂର୍ବତନ ସଚିବ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କୁ (Ramesh Chandra Sen) ସୋସାଇଟି ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତିନି ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସମେତ କୋର୍ଟ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ, ୧୯୮୮ର ଧାରା ୧୩(୨) ସହିତ ୧୩(୧)(ସି)(ଡି) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା ୪୦୯/୩୪ ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ରାୟ ଘୋଷଣା କରିତାଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।

ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେନଙ୍କ ପେନସନ ସୁବିଧା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିବ। କାରଣ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ।

