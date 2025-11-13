Advertisement
Odisha Vigilance: ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ୍ ଅଭିଯୋଗରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ପଣ୍ତାମୁଣ୍ତା ପାକ୍ସର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ

Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର୍ ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ର ପଣ୍ତାମୁଣ୍ତା ପାକ୍ସର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ(PACS)ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ।  ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କୁଶଧ୍ବଜା ସାହୁ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୮ ଲକ୍ଷ ୩୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହେରଫେର୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। 

ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ,ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ କୁଶଧ୍ବଜା ସାହୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ହେରଫେର କରି ୮,୩୪,୪୮୯ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହା ମଝ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୧୭-୧୮  ଓ ୨୦୧୮ -୧୯ ରେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା ପାକ୍ସର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ କୁଶଧ୍ବଜା ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପୂର୍ବରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଥିବା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ। 

Narmada Behera

