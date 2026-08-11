Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Vigilance: ବାଙ୍କୀ ପ୍ୟାକ୍ସ ଆନନ୍ଦପୁର ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ଗିରଫ

Odisha Vigilance: କଟକ ବାଙ୍କୀ ପ୍ୟାକ୍ସ ଆନନ୍ଦପୁର ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ସଂପାଦକ ଶରତ ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଋଣ ପରିଶୋଧ ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ନ କରି ଚଳୁ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

Reported ByNarmada Behera
Published: Aug 11, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 07:20 PM IST
Odisha Vigilance: ବାଙ୍କୀ ପ୍ୟାକ୍ସ ଆନନ୍ଦପୁର ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ଗିରଫ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bashar Assad:ସିରିୟାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବସର ଅଲ ଅସାଦଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ
2
3
4
5