Odisha Vigilance: ବାଙ୍କୀ ପ୍ୟାକ୍ସ ଆନନ୍ଦପୁର ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ଗିରଫ

Odisha Vigilance: କଟକ ବାଙ୍କୀ ପ୍ୟାକ୍ସ ଆନନ୍ଦପୁର ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ସଂପାଦକ ଶରତ ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ । ଋଣ ପରିଶୋଧ ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ନ କରି ଚଳୁ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,ଏକ ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଶରତ କୁମାର ନାୟକ (PACS) ବାଙୀକିର ଋଣଗ୍ରହୀତା ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଋଣ ପରିଶୋଧ ରାଶି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେ ଦୈନିକ କାରବାର ଖାତା କିମ୍ବା ଡେ ବୁକରେ ପ୍ରକୃତ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋଟ ସଂଗ୍ରହକୁ କମ୍ ରିପୋର୍ଟ କରି ଜାଣିଶୁଣି ସରକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ହେରଫେର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ କମ୍ କରି,ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ପାଇଁ ୨୧,୨୮,୦୫୮ ଟଙ୍କା ଅବଶିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ହଡ଼ପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ (PACS) ବାଙ୍କୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ, କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ର ଧାରା ୧୩(୨) ସହିତ ୧୩(୧)(କ) ଏବଂ ଆଇପିସିର ଧାରା ୪୦୯, ୪୬୭, ୪୬୮, ୪୭୧ ଏବଂ ୪୭୭-କ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତିଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି