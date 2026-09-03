ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଆତ୍ମସାତ କରି ପୂର୍ବତନ ପିଇଓ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଗିରଫ !

Vigilance Case: ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଚୁପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ୯୫୯,୮୭୫ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଆତ୍ମସାତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ପିଇଓ) ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡିତ (ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଇଓ, ସଦର ବ୍ଲକ, ବାଲେଶ୍ୱର) ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଗିରଫ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା।
୯ ଲକ୍ଷ (GP)ରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଆତ୍ମସାତ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତରେ ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଅନିୟମିତତା ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହୃତ ଅପବ୍ୟବହାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
୧) ପ୍ରାପ୍ତି ଲୁଚାଇବା: ସରକାରୀ ଜିପି ଟଙ୍କା ରସିଦ ଅଧୀନରେ କରାଯାଇଥିବା ସଂଗ୍ରହକୁ ଜିପି କ୍ୟାସ ବହିରେ ଜାଣିଶୁଣି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇ ନଥିଲା।
୨) ଅର୍ଥ କମିଶନ ଅନୁଦାନର ଅପବ୍ୟବହାର: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ (CFC) ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ (SFC) ପାଣ୍ଠିକୁ ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ GP ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ସମର୍ଥନକାରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବିନା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ନାମରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା।
୩) ହିସାବହୀନ ନଗଦ ଉଠାଣ: କୌଣସି ହିସାବ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବିନା GP ପାଣ୍ଠିରୁ ସିଧାସଳଖ ନଗଦ ଉଠାଣ କରାଯାଇଥିଲା।
୪) ମିଥ୍ୟା ଦେୟ: ନାଏବ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ମାସିକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବାର ମିଥ୍ୟା ରେକର୍ଡ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ (ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଇଓ, ସଦର ବ୍ଲକ, ବାଲେଶ୍ୱର) ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଦାସ (ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ପଞ୍ଚୁପଡ଼ା ଜିପି, ବାଲେଶ୍ୱର)ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର ୨୦/୨୦୨୬ (ଧାରା ୧୩(୨) ସହିତ ୧୩(୧)(କ) ପିସି ଆକ୍ଟ, ୨୦୧୮/୪୦୯/୪୭୭-ଏ/୧୨୦-ବି IPC) ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।