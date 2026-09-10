Vigilance Case: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଜୁବା PACS ଲିମିଟେଡର ପୂର୍ବତନ ସଚିବ

Vigilance Case: ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକରେ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଜୁବା ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି (PACS) ଲିମିଟେଡର ପୂର୍ବତନ ସଚିବ ଚିନ୍ତାମଣି ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ୧୪.୨୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଆତ୍ମସାତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ସରକାରୀ ଏବଂ ସୋସାଇଟି ପାଣ୍ଠି (ମୋଟ ୧୪,୨୨,୦୪୬ ଟଙ୍କା) ସହିତ ଏକ ରୀତିମତ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କଥିତ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ୨୦୧୬-୧୭, ୨୦୨୦-୨୧, ୨୦୨୧-୨୨ ଏବଂ ୨୦୨୨-୨୩ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଘଟିଥିଲା।
ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଅନିୟମିତତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି
ବିହନ ବିକ୍ରୟ ଆୟର ରେକର୍ଡ ରଖିବାରେ ବିଫଳତା, ସରକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ବହିରେ ବିହନ ବିକ୍ରୟ ଆୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନକରିବା, ଡେବୁକରେ ଜାଣିଶୁଣି କମ୍ କ୍ଲୋଜିଂ ବାଲାନ୍ସ ରେକର୍ଡ କରିବା, ଅଭାବ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଜାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଦେଖାଇବା ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାରୁ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇବା।
ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର ୧୬/୨୦୨୬ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛି। ଗିରଫ ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର କରାଯାଉଛି।
Also Read- ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଜଙ୍ଖ"ର ଟାଇଟିଲ ଘୋଷଣା