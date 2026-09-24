/Odisha Vigilance: ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ, କଣ୍ଟାବହାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକଜୁକୁଟିଭ ଅଫିସର ଗିରଫ

Odisha Vigilance: ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲେଟ ବ୍ଲକ କଣ୍ଟାବହାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକଜୁକୁଟିଭ ଅଫିସର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗ । ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ତାଙ୍କର ଘରେ ଅଫିସରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଛଟି ସ୍ଥାନ ରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ହାରାହାରି ତିନିଶହ ଭାଗ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଠୁଳ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର କୌଣସି ଠୋସ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିନଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇ କୋଟି ୮୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅର୍ଥ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଓ ଟଙ୍କା ବାହାରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।