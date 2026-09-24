Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha Vigilance: ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ, କଣ୍ଟାବହାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକଜୁକୁଟିଭ ଅଫିସର ଗିରଫ

Odisha Vigilance: ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ, କଣ୍ଟାବହାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକଜୁକୁଟିଭ ଅଫିସର ଗିରଫ

Odisha Vigilance: ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲେଟ ବ୍ଲକ କଣ୍ଟାବହାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକଜୁକୁଟିଭ ଅଫିସର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗ ।

Reported ByAjay Kumar Nath
Published: Sep 24, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 07:56 PM IST
Odisha Vigilance: ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ, କଣ୍ଟାବହାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକଜୁକୁଟିଭ ଅଫିସର ଗିରଫ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Asian Games 2026: ୧୬ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ୧୦,୦୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ,ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତି
2
3
4
5