New year 2026: ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ୬୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ମୁତୟନ

ପୁରୀ: ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ୨୦୨୬ ପାଳନ ପାଇଁ ସବୁଠି ପ୍ରାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ । ଜଗା ଦୁଆରୁ ନୂଆବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏଥର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଡିଆଇଜି । ଯେଉଁଥିରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୨୦୨୫ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା, ଟ୍ରାଫିକ୍, ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଦକ୍ଷେପ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ପୁରୀ ସହର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବେଳାଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଏଥର ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ୩.୫-୪ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ତେଣୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା, ଟ୍ରାଫିକ୍, ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୬୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ୧୦ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି, ୩୩ ଡିଏସପି, ୬୨ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ୨୪୫ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଲାଇଫଗାର୍ଡ, ODRAF, ଏବଂ STF ୟୁନିଟ୍ ସଜାଗ ରହିଛି । ସିସି ଟିଭି ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ୨୯, ୨୦୨୫ ରୁ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ବହୁ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ପାର୍କିଂ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ମନ୍ଦିରରେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ବୋଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ NSA କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଚୋରା ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ସମେତ ପ୍ରତିରୋଧକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଭକ୍ତ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ସହ ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
