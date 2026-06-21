Fake Army Officer: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ନକଲି ଆର୍ମି ଅଫିସର, ଚାଲିଛି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ

ପୁରୀ: ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆର୍ମି ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଜଣେ ସନ୍ଦେହଜନକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ରାଜସ୍ଥାନର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆର୍ମି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭଳି ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ଓ ପରିଚୟକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପଚରାଉଚୁରା କରିଥିଲେ।
ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଓ ପରିଚୟପତ୍ରରେ ଅସଙ୍ଗତି ଦେଖାଯିବାରୁ ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାକୁ ନିଆଯାଇ ଅଧିକ ପଚରାଉଚୁରା କରାଯାଉଛି। ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ, ଆର୍ମି ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ କିପରି ସେ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ସେନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଘଟଣା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ତେବେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡର ତତ୍ପରତା ଯୋଗୁଁ ସନ୍ଦେହଜନକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଧରାଯାଇଥିବାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଏଡ଼ାଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।