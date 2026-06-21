Add Zee Business As A Preferred Source
App

Fake Army Officer: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ନକଲି ଆର୍ମି ଅଫିସର, ଚାଲିଛି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ

ଆର୍ମି ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଜଣେ ସନ୍ଦେହଜନକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ରାଜସ୍ଥାନର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 21, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:51 AM IST
Fake Army Officer: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ନକଲି ଆର୍ମି ଅଫିସର, ଚାଲିଛି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Fake Army Officer: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ନକଲି ଆର୍ମି ଅଫିସର, ଚାଲିଛି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ
puri jagannath temple1 min ago
2
Petrol Diesel price27 min ago
3
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana1 hr ago
4
Donald Trump1 hr ago
5
IMD2 hrs ago