Odisha Crime News: ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ୧.୪ ଲକ୍ଷ ଠକେଇ କରିବା ଏବଂ ପରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଥାନା ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାନ୍ଦମା ଗ୍ରାମର ପ୍ରଭାତୀ ସାହୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କୋରେଇ ଥାନାରେ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଫଜଲପୁର ଗ୍ରାମର ଅବିନାଶ ସାହୁ ନାମକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୪୦ ହଜାର ଆଦାୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହାଜତରେ ରହିଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ, ପୋଲିସ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS) ଧାରା 318(4), 316(5), ଏବଂ 351(2) ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜକୁ ଜଣେ ଡିଭିଜନାଲ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର (ଡିଏଫଓ) ପରିଚୟ ଦେଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯାଜପୁର ଗସ୍ତରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହହୀନ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ ସମାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଅଧିକ ପୀଡିତଙ୍କୁ ଠକାମିରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ଏବଂ ମାମଲାର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। କୋରେଇ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାକେଶ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ଜଣେ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ପରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ।