Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Crime News: ଯାଜପୁରରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ଅଭିଯୋଗରେ ନକଲି ଡିଏଫଓ ଗିରଫ

Odisha Crime News:ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯାଜପୁର ଗସ୍ତରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହହୀନ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 17, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:03 PM IST
Odisha Crime News: ଯାଜପୁରରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ଅଭିଯୋଗରେ ନକଲି ଡିଏଫଓ ଗିରଫ

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Crime News: ଯାଜପୁରରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ଅଭିଯୋଗରେ ନକଲି ଡିଏଫଓ ଗିରଫ
Fake DFO11 min ago
2
Odisha Thunderstorm Alert1 hr ago
3
State Wise Fertility Rate1 hr ago
4
Odisha news3 hrs ago
5
Khageswar Deheri3 hrs ago