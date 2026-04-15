Crime News: ୮ ଲକ୍ଷ ୪୭ ହଜାର ଫେକ୍‌ ନୋଟ୍ ଜବତ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 15, 2026, 03:37 PM IST

ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର: ସୋନପୁର ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା ମିଳିଛି । କାର୍‌ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ୮ ଲକ୍ଷ ୪୭ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଫେକ୍ ନୋଟ୍ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ୍ । ବ୍ଲକ ଛକରୁ ୧୬୯୫ ଖଣ୍ଡ ଫେକ୍ ୫ ଶହ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।

ଗିରଫ ୨ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯାଜପୁରର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନୟାଗଡ଼ର । ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ସ୍ବୀକାର କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ।

Also Read- Best SIP Plan: ଦିନକୁ ୬୬୬ ସଞ୍ଚୟ କରି ହୋଇପାରିବେ କୋଟିପତି, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି

Also Read- DA Hike 2026: ଘୋଷଣା ହେବ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ! ୩ ମାସର ବକେୟା...

Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

MV Jag Bikram
MV Jag Bikram: ହର୍ମୁଜ ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ଆସିଲା ଗ୍ୟାସ ଜାହାଜ
ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇ ଠକିଲେ ଯାତ୍ରା କମିଟି, ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଗାଡି଼ ଅଟକ
AAP ସାଂସଦ ଅଶୋକ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ଘରେ ଇଡି ରେଡ
ପବନ ଖେରାଙ୍କର ବଢିଲା ଅଡ଼ୁଆ