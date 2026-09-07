Add Zee Business As A Preferred Source
App

ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି: ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ସ୍ୱାମୀ

ଘଟଣା ପରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏକ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି।

Reported ByAjay Kumar Nath
Published: Sep 07, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 05:38 PM IST
ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି: ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ସ୍ୱାମୀ
Image Credit: Image Source: Reporter

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Accident News: ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସାରି ଫେରୁଥିଲେ, ଅଧାବାଟରେ ଚାଲିଗଲା ୧୨ ଜୀବନ...
2
3
4
5