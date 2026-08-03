/Odisha News: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଲା ଗାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା,ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ...

Odisha News: ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ,ପ୍ରବୀଣ ପାଲା ଗାୟକ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରାଜ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ALSO READ: Odisha Flood: 'ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ସହ ସରକାର'
ମାଝି କହିଛନ୍ତି ଯେ,ପ୍ରବୀଣ କଳାକାରଙ୍କ କଳା ପ୍ରତି ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୱାନ ଅବଦାନ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଦୃଶ୍ୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ,ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ବିୟୋଗ ରାଜ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାର ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। "ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକକଳା 'ପାଲା'ର ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ଚିରକାଳ ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କଳା ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନତା ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜଗତକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି," ମାଝୀ ତାଙ୍କ ଶୋକ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି।