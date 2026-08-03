Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଲା ଗାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା,ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ...

Odisha News: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଲା ଗାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା,ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ...

Odisha News: ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ,ପ୍ରବୀଣ ପାଲା ଗାୟକ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରାଜ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 03, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 09:07 PM IST
Odisha News: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଲା ଗାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା,ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bankipur Bypoll Results 2026: ବାଙ୍କିପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ,ଜନ ସୁରାଜ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ
2
3
4
5