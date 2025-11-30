Odisha News: ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ମିଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ଅଟକି ରହିଲା ଧାନ ଗାଡି଼

Odisha News: ମିଲର ଖୋଲିଲେନି ଗେଟ କିମ୍ବା ଧାନ ମିଲ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମିଲରମାନେ ଧାନ ରଖୁ ନ ଥିବା କାରଣରୁ ଥଣ୍ଡା ଓ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଗତକାଲି ଚାଷୀ ଓ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସହ ଧାନ ଉଠାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମିଲ ବାହାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ତା' ପରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଆସି ମିଲରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଲାଗିଗଲା ୯ ଘଣ୍ଟା।
Odisha News:(ଅଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି) ୨୯ ତାରିଖ ଦିନ ସାଢ଼େ ୧୨ ଟାରେ ବରେଇ ପାଲି ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠିଲା ଧାନ କିନ୍ତୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ମିଲ ସାମ୍ନାରେ ଅଟକି ରହିଲା ଧାନ ଗାଡି଼। ମିଲର ଖୋଲିଲେନି ଗେଟ କିମ୍ବା ଧାନ ମିଲ୍ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମିଲରମାନେ ଧାନ ରଖୁ ନ ଥିବା କାରଣରୁ ଥଣ୍ଡା ଓ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଗତକାଲି ଚାଷୀ ଓ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସହ ଧାନ ଉଠାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମିଲ ବାହାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ତା' ପରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଆସି ମିଲରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଲାଗିଗଲା ୯ ଘଣ୍ଟା।
ମିଲର କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଯାହା ନିଷ୍ପତି ନିଆଯିବ ସେଇ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠକଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦେଶ ନ ଆସେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଥଣ୍ଡା କୁ ଦୃଷ୍ଟି ରେ ରଖି ମିଲ ରେ ଧାନ ରଖୁ ଥିବା କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତା ହେଲେ ସୋମବାର ଦିନ ପୁଣି ସେମାନେ ଧାନ ରଖିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ।