Odisha News: କମୁଛି ପାନର ଚାହିଦା, ପାନ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ
Odisha News: କମୁଛି ପାନର ଚାହିଦା, ପାନ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ

ଏକର ଏକର ଜମିଲେ ପାନ ପତ୍ର ଚାଷ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ସହ ବେଶ୍ ଲାଭବାନ ହେଉଥିଲେ ପାନପତ୍ର ଚାଷୀ। ପୀଢ଼ି ପରେ ପୀଢ଼ି କରିଆସୁଥିବା ଏହି ଚାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପାନପତ୍ର ଚାଷ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Sep 15, 2025, 08:30 PM IST

Odisha News: କମୁଛି ପାନର ଚାହିଦା, ପାନ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ

ଗଞ୍ଜାମ (ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ: ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପୁଜାରୀ) କମୁଛି ପାନର ଚାହିଦା, ପାନ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ । ଆଉ ଦେଖା ଯାଉନି ପାନ ଦୋକାନୀ ଙ୍କ ପାନ ଭାଙ୍ଗିବାର ଦୃଶ୍ୟ କି ଶୁଭୁନି ପାନ ଦୋକାନ ରେ ଆକାଶବାଣୀ ରେଡ଼ିଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାନର ଜାଗା ନେଇଛି ପୁଡିଆ ବା ତମ୍ବାଖୁ। ଏଣୁ ପାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କରୁନାହାନ୍ତି ନୂଆ ପୀଢ଼ି। ହାତ ଗଣତି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ କେହି ପାନକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସିଲେ ମନେ ପଡ଼େ ରଜ ପାନ କଥା। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପାନର ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ବେଶ୍ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦିନେ ସାଇକେଲରେ ଝୁଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ପାନପତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ପାନ ଦୋକାନ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବିରଳ ହେଲାଣି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାନ ପତ୍ରର ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପାନପତ୍ର ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ।

ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନପତ୍ର ଚାଷ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନପତ୍ର ଚାଷର ସମାପ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ବ୍ଲକ ଅଧିନ ରାଳବ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନପତ୍ର ଚାଷ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦିନ ଥିଲା ପାନ ଚାଷ ଢେର୍ ରୋଜଗାର ଦେଉଥିଲା। ଏକର ଏକର ଜମିଲେ ପାନ ପତ୍ର ଚାଷ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ସହ ବେଶ୍ ଲାଭବାନ ହେଉଥିଲେ ପାନପତ୍ର ଚାଷୀ। ପୀଢ଼ି ପରେ ପୀଢ଼ି କରିଆସୁଥିବା ଏହି ଚାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପାନପତ୍ର ଚାଷ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି।

ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ହରାଉଛି ଚାଷୀ କୁଳ। ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ଏକର ଏକର ଜମିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହ ଏଥିରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ପାନ ପତ୍ର ନ ସରିବା କାରଣରୁ ଗଛରେ ରହି ହିଁ ପାନପତ୍ରକୁ ପୋକ ଲାଗୁଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପାନପତ୍ର ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁନଥିବାରୁ ସେମାନେ କ୍ଷତି ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାନ ପତ୍ର ଚାଷ କହିଲେ କେବଳ ହିଞ୍ଜିଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପାନପତ୍ର ଗଛ ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳେ ତେବେ ପୁଣି ଚାଷୀ କୁଳ ଏଥି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ। ନଚେତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପାନପତ୍ର ଚାଷ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି।

Priyambada Rana

