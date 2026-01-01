Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3060593
Zee OdishaOdisha Stateମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ଜାଳିଲେ ଚାଷୀ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ଜାଳିଲେ ଚାଷୀ

ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, କଟନୀ ଛଟଣୀ, ପଞ୍ଜିକରଣ ଅନୁସାରେ ଟୋକନ ଜାରି ନ ହେବା ତଥା ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ରେ ଗତକାଲି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଵରେଇପାଲି, ସେରସୁଆଁ ତଳ ଓ ମାନେଶ୍ଵରରେ ଚାଷୀମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରଙ୍କ କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସର ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ପାଣି ପକେଇବା ସତ୍ୱେ ଏଇ ତିନି ଜାଗାରେ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିବା ସହ ଚାଷୀମାନେ ଏକ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ଅଭିମୁଖ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରି ଅତିଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଜିକୃତ ଜମି ଅନୁରୂପ ଟୋକନ ଜାରି ସହ ଆଗକୁ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୟ ସମିତି କୁ କ୍ଷମତା ଦେବାକୁ ଦାବୀ କରିଥିଲେ। 

Written By  Priyambada Rana|Reported By: Ajay Kumar Nath|Last Updated: Jan 01, 2026, 04:53 PM IST

Trending Photos

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ଜାଳିଲେ ଚାଷୀ

ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଶାସନ , ତାଲବ , ବିଶାଲଖିଣ୍ଡା ମଣ୍ଡିର ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ଶାସନ ସ୍ଥିତ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, କଟନୀ ଛଟଣୀ, ପଞ୍ଜିକରଣ ଅନୁସାରେ ଟୋକନ ଜାରି ନ ହେବା ତଥା ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ରେ ଗତକାଲି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଵରେଇପାଲି, ସେରସୁଆଁ ତଳ ଓ ମାନେଶ୍ଵରରେ ଚାଷୀମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରଙ୍କ କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସର ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ପାଣି ପକେଇବା ସତ୍ୱେ ଏଇ ତିନି ଜାଗାରେ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିବା ସହ ଚାଷୀମାନେ ଏକ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ଅଭିମୁଖ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରି ଅତିଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଜିକୃତ ଜମି ଅନୁରୂପ ଟୋକନ ଜାରି ସହ ଆଗକୁ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୟ ସମିତି କୁ କ୍ଷମତା ଦେବାକୁ ଦାବୀ କରିଥିଲେ। 

ବରଗଡରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ କାଳରେ ଚାଷୀ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନଜ। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅନେକ ମଣ୍ଡି ରେ ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ଵରେଇପାଲି ରେ ଚାଷୀ ପ୍ରତିନିଧି ଉମେଶ ମିଶ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ, ଭୈରବ ପ୍ରଧାନ, ସରୋଜ, ମୁରାରୀ ପୁରୋହିତ, ସୀତାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ରାଜା ସାହାଣୀ, ସନ୍ତୋଷ ଭୋଇ, ଦାମୋଦର ପ୍ରଧାନ, ଏମ. ଗୋବିନ୍ଦୁ, ସନ୍ତୋଷ ତେଲେଙ୍ଗା, ସେରସୁଆଁ ତଳ ଅଂଚଳ ର ତବଲା ଓ ଲୁକୁଡାପାଲି ମଣ୍ଡି ରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଶାନ୍ଟୁନୁ ପ୍ରଧାନ, ସୁବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ବିପିନ ଭୂଏ, ଜଗଦା ନାୟକ, ସୁଦାମ ନାୟକ , ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ନାୟକ, ବାବୁଲା ବାରିକ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଏବଂ

ଧମାରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାପାତ୍ର, ନନ୍ଦଲାଲ ତ୍ରିପାଠୀ, ବିଭୁତି ମହାପାତ୍ର ସହ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଏଇ ତିନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନ ତରଫରୁବ୍ୟାମକେଶ ଠାକୁର, ସଭାପତି ଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଚାଷୀ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କ କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
OMSA Committee
ଡାକ୍ତର ସଙ୍ଘ ଦାବି ନେଇ ସରକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Vande bharat sleeper train route
ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନର ରୁଟ୍ ଘୋଷଣା, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ଭଡ଼ା ସୁବିଧା..
IAS Anu Garg
କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ବଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
flight services
Flight Services: ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଘନ କୁହୁଡି଼ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ