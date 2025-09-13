Odisha News: ସାର ନପାଇ ହଟହଟା ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ

Odisha News: ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଚିଠି ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ୪ ବସ୍ତା ୟୁରିଆ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନନ୍ ୟୁରିଆ ଦେବାପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଋଣ ନେଇନାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବସ୍ତା ଦେବାପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପାଦକ ଜଣକ ସାର ବା ୟୁରିଆ ବିତରଣ କରିଥିବାର ସୋସାଇଟିର ସମ୍ପାଦକ କହିଥିଲେ।
ଗଜପତି: (ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପୁଜାରୀ) ରାଜ୍ୟରେ ଥମିବାରେ ନାଁ ନେଉନି ସାର ସଂକଟ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷୀମାନେ ସାର ନପାଇ ନାନା ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ନଜରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ସାର ନପାଇ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଙ୍କୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି କଥା କଟା କଟି ପରେ ଚାଷୀ ଥାନାର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଜଣା ପଡିଛି। ସାର ପାଇଁ ଥାନାର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଲେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସମଗ୍ର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାର ଅଭାବ ଜାରୀ ରହିଛି।
ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ସାର କଳାବଜାରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାର ପାଇଁ ହଟଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏପରି ହଟଗୋଳ ଘଟଣା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଷାଣି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାମଧେନୁ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସାର ନପାଇ ହଟହଟା ହେଉଥିବା ଚାଷୀମାନେ ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ସହ ହଟଗଳ ସହ ବାକଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଚାଷୀମାନେ କହିବା ପ୍ରକାରେ କାମଧେନୁ ସୋସାଇଟିର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଅବସର ଗ୍ରହଣ ପରେ ସରଧାପୁର ସୋସାଇଟିର ସମ୍ପାଦକ କେ.ଖଗେଶ୍ବର ଦାୟିତ୍ବରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଉଭୟ ସୋସାଇଟିର ଦାୟିତ୍ବରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରଧାପୁର ଠାରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି।
ତେବେ କାମଧେନୁ ସୋସାଇଟିକୁ ୫୬୦ କୁଇଣ୍ଟାଲ ୟୁରିଆ ଆସିଥିଲା। ଯାହାକୁ କାମଧେନୁ ସ୍ଥିତ ଗୋଦାମରେ ସମ୍ପାଦକ ଜଣକ ୟୁରିଆକୁ ନରଖି ସରଧାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଜପତିନଗର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକ ଭଡା ଘରେ ରଖିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବିତରଣ କରିପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଚାଷୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଚିଠି ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ୪ ବସ୍ତା ୟୁରିଆ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନନ୍ ୟୁରିଆ ଦେବାପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଋଣ ନେଇନାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବସ୍ତା ଦେବାପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପାଦକ ଜଣକ ସାର ବା ୟୁରିଆ ବିତରଣ କରିଥିବାର ସୋସାଇଟିର ସମ୍ପାଦକ କହିଥିଲେ।
ତେବେ କାମଧେନୁ ସୋସାଇଟିର ସାର କାହିଁକି ଗଜପତିନଗର ଠାରେ ରଖାଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ସମ୍ପାଦକ ଜଣକ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏପରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ବାକଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗଜପତିନଗର ଠାରେ ସାର ରଖି ଦେଉଥିବାରୁ କାମଧେନୁ, ଯୁବରାଜପୁର ଆଦି ଗ୍ରାମର ଚାଷୀମାନେ ସାର ପରିବହନ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଦୂରତା ପଡୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏପରି ଦୂରରୁ ଆଣିବାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଯାହାପରେ ଚାଷୀମାନେ କାମଧେନୁ ସୋସାଇଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲାପକାଇଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରାଣ୍ଡି ଥାନା ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରୀ ରହିଛି ବୋଲି ଗୁରାଣ୍ଡି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓମ୍ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି।