Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଆଧାର କାର୍ଡ ଭଳି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ହେବ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଆଇଡି

ଚାଷୀଙ୍କ ପରିଚୟ ଓ କୃଷି ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବେ ସଂଗଠିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଆଇଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏହି ଆଇଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟକୁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ସେବା ଓ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 10, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 01:20 PM IST
ଆଧାର କାର୍ଡ ଭଳି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ହେବ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଆଇଡି
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଜାତିର ବନ୍ଧନ ଭାଙ୍ଗି ବିବାହ କଲେ ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା! କେମିତି ପାଇବେ ଜାଣନ୍ତୁ...
2
3
4
5