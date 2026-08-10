ଆଧାର କାର୍ଡ ଭଳି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ହେବ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଆଇଡି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆଧାର କାର୍ଡ ଭଳି ଏଣିକି ଚାଷୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପତ୍ର ରହିବ। ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ତଥ୍ୟକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଆଇଡି (AgriStack ID) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଆଇଡି:
ଚାଷୀଙ୍କ ପରିଚୟ ଓ କୃଷି ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବେ ସଂଗଠିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଆଇଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏହି ଆଇଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟକୁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ସେବା ଓ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।
ଚାଷୀ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆସିନପାରିଲେ ଘରକୁ ଯିବ ସରକାର:
ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ସୁବିଧାଜନକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆସି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ନପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବ।
ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
କାମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ସେମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ନଆସି ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ (VC) ଜରିଆରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବା ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିଚୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ।
୩୧ ତାରିଖ ଯାଏଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ:
ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଆଇଡି ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ ହେଲେ ପଞ୍ଜୀକରଣର ଅବଧିକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇନେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଆଇଡି?
ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଆଇଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ଫଳରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ସେବା ଓ ସୁବିଧାକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟତା ମିଳିପାରେ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଚାଷୀଙ୍କ ପରିଚୟ ଓ କୃଷି ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟର ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍କୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇପାରେ।