Odisha News:'ନର୍ସଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁ ଚାଲିଗଲା ନବଜାତକ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର'

ଘର ଲୋକେ ଅସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ମାଆ ଓ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଭର୍ତି କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଡିଉଟିରେ ରହିଥିବା ନର୍ସ ପିଲାଟିର ପିଠି ଥାପୁଡାଇ ଦିଅ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବାପା। କିନ୍ତୁ ଠିକ ନ ହେବାରୁ ପୁଣି ପରିବାର ଲୋକ ନର୍ସଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ସେ ଶିଶୁ ଡକ୍ଟର ଆସି ନାହାନ୍ତି ସେ ସକାଳ ୯ଟାରେ ଆସିବେ ତା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। 

Written By  Priyambada Rana|Reported By: Ajay Kumar Nath|Last Updated: Apr 03, 2026, 07:00 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ନର୍ସଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ନବଜାତକ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବାପା। ସମ୍ବଲପୁର ସାକ୍ଷୀପଡାର ମହେଶ କୁମାର ବଗର୍ତ୍ତୀ। ଗତ ଏକ ତାରିଖରେ ମହେଶଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଶିଶୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ସବୁ କିଛି ଠିକ ଠାକ ରହିଥିଲା। ହଠାତ ଆଜି ଭୋର ଚାରିଟା ସମୟରେ ଶିଶୁ ଟିକୁ ହିକ୍କା ମାରିଲା। ଘର ଲୋକେ ଅସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ମାଆ ଓ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଭର୍ତି କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଡିଉଟିରେ ରହିଥିବା ନର୍ସ ପିଲାଟିର ପିଠି ଥାପୁଡାଇ ଦିଅ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବାପା। କିନ୍ତୁ ଠିକ ନ ହେବାରୁ ପୁଣି ପରିବାର ଲୋକ ନର୍ସଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ସେ ଶିଶୁ ଡକ୍ଟର ଆସି ନାହାନ୍ତି ସେ ସକାଳ ୯ଟାରେ ଆସିବେ ତା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। 

 

କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ପୁଣି ଡାକ୍ତର ଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଆସିବା ବେଳକୁ ଶିଶୁ ଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ନେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଟକି ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଓ ଏ ଘଟଣା ରେ ଦୋଷୀ ହୋଇଥିବା ନର୍ସ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଗାଇନିକ ବିଭାଗ ଡାକ୍ତର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ଘଟଣା କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ।

