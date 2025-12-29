ବକ୍ସାଇଟ୍ ଏବଂ ଚୂନପଥର ଉତ୍ପାଦନକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ OMC MD

ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅପରେସନ) ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ମାନବ ସମ୍ପଦ) ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଲୋକ ପାଲ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅର୍ଥ) ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବନବିହାରୀ ପାଣିଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ପାୱାଲି ଚୂନପଥର ଖଣି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଚୂନପଥର ଖଣିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା, ସୁରକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଖଣି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ (OMC) ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ IAS ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାମଲ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା, ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିକାଶ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରମୁଖ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ CSR ସୁବିଧା ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମ୍ପାୱାଲି ଚୂନପଥର ଖଣି, କୋଡିଙ୍ଗାମାଲି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।
ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅପରେସନ) ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ମାନବ ସମ୍ପଦ) ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଲୋକ ପାଲ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅର୍ଥ) ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବନବିହାରୀ ପାଣିଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ପାୱାଲି ଚୂନପଥର ଖଣି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଚୂନପଥର ଖଣିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା, ସୁରକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଖଣି ପରିବେଶ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ । ନିୟମ ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ରଣନୀତି ଉପରେ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଏମଡିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ କୋରାପୁଟର କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ସତ୍ୟବାନ ମହାଜନ, ଆଇଏଏସ ଏବଂ କୋରାପୁଟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କୋଡିଙ୍ଗମାଲି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ଥିତି, ସ୍ଥାୟୀ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି, ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ସୁଗମ କଞ୍ଚାମାଲ ପ୍ରେରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା, ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଚାଳକ ଏବଂ ଖଣି ପରିଚାଳକଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।
ପୂର୍ବରୁ, ଟିମ୍ ସଂଘନା ହାଇସ୍କୁଲ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ମାତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଆଇଟିଆଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଏବଂ ମିନି ସାନିଟେସନ ପାର୍କ (କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ୟୁନିଟ୍) ସମେତ ଓଏମସିର ସିଏସଆର ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ବିକଶିତ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେବା ପ୍ରଦାନ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ଗସ୍ତ ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦକ୍ଷତା, ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଓଏମସିର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଥିଲା।