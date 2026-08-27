Add Zee Business As A Preferred Source
App

କାଲି ମିଳିବ 'ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା'ର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋର ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ୱରୂପା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ 'ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା'ର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 27, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:51 PM IST
କାଲି ମିଳିବ 'ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା'ର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Image Credit: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ, ଆଦର ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ରାକ୍ଷୀ ମୋ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ
2
3
4
5