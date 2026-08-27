କାଲି ମିଳିବ 'ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା'ର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ଗଞ୍ଜାମରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଭଉଣୀମାନେ । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ, ଆଦର ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ରାକ୍ଷୀ ମୋ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଏହି ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭଉଣୀର ସୁରକ୍ଷା, ସମ୍ମାନ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୋର ସଂକଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଭଲପାଇବା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ମୋତେ ରାଜ୍ୟର ସେବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଟିଏ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀ ସମାଜକୁ ହୃଦୟରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରୁଛି। ଆମ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋର ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ୱରୂପା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ 'ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା'ର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ଦିଗରେ ‘ସୁଭଦ୍ରା’ ଯୋଜନା ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଆସନ୍ତାକାଲି 'ସୁଭଦ୍ରା' ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯିବ। pic.twitter.com/4x63fCLKF5
— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) August 27, 2026
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ବାବଲମ୍ବନ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମର ଗୋଳାବନ୍ଧଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଉଚିତ ସହାୟତା ସହ ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥଇଥାନ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ସ୍ଥାୟୀ ବାସଗୃହ ଓ ଜୀବିକାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସରତ।
ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଳାବନ୍ଧଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇ ଗୋଳାବନ୍ଧ ଓ ଛେଳିଗଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିସ୍ଥାପିତ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥଇଥାନ (R&R) ପ୍ୟାକେଜ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଳାବନ୍ଧଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିସ୍ଥାପିତ ନୋଳିଆ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥଇଥାନ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କଲି। ବିଗତ ସରକାରଙ୍କ ଶାସନକାଳରେ ଯେଉଁ ଗରିବ ପରିବାରର ସ୍ୱର କ୍ଷମତାର ଅଳିନ୍ଦରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା, ଆମ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ବହୁଦିନର ସଂଘର୍ଷକୁ… pic.twitter.com/G1gJOBrpwI
— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) August 27, 2026
ଗୋଳାବନ୍ଧର ଯୋଗ୍ୟ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁନର୍ବାସ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଧୀନରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର (DBT) ମାଧ୍ୟମରେ ଏକକାଳୀନ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ସହ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ଛେଳିଗଡ଼ ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଗପହଣ୍ଡି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନ୍ତରାପୁରଠାରେ ପୁନର୍ବାସିତ କରାଯାଇ ଘରବାରି ଓ ଚାଷଜମିର ସ୍ଥାୟୀ ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାର ପଟ୍ଟା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିପୁର ପୁନର୍ବାସ କଲୋନୀରେ ଉନ୍ନତ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଆଲୋକୀକରଣ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରିସର, ବାତ୍ୟା ଆ୍ରଶୟସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ରଖିବା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିର ସମତୁଲକରଣ ଭଳି ନାଗରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି।
ରାଜ୍ୟର ସାମୁଦ୍ରିକ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟପଲ୍ଲୀ ମତ୍ସ୍ୟ ବନ୍ଦରର ନବୀକରଣ, ଫିସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ, ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ବାହୁଦାଠାରେ ନୂତନ ମେଗା ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।
ଗୋପାଳପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସହ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।