/SIR Final Roll: ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ: କଟିଲା ୨୦.୫୭ ଲକ୍ଷ, ଯୋଡ଼ିହେଲେ ୨.୯୦ ଲକ୍ଷ

SIR Final Roll: ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହା ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସର୍ବମୋଟ ୨୦ ଲକ୍ଷ ୫୭ ହଜାର ୩୩୪ ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତି ପରେ ନୂଆ ଭାବେ ୨ ଲକ୍ଷ ୯୦ ହଜାର ୪୯୭ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି।
ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ୩ କୋଟି ୧୬ ଲକ୍ଷ ୩୨ ହଜାର ୭୫୪। ଏଥିରେ ପୁରୁଷ ଭୋଟର ୧ କୋଟି ୬୧ ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାର ୩୧୯, ମହିଳା ଭୋଟର ୧ କୋଟି ୫୪ ଲକ୍ଷ ୯୯ ହଜାର ୬୬୧ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ଭୋଟର ୨,୭୭୪ ଜଣ ଅଛନ୍ତି।
ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୩ କୋଟି ୩୩ ଲକ୍ଷ ୯୯ ହଜାର ୫୯୧ ଭୋଟର ଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ୩ କୋଟି ୧୩ ଲକ୍ଷ ୮୭ ହଜାର ୩୪୪ ଜଣଙ୍କୁ ପରିଗଣନା ଫର୍ମ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସମୁଦାୟ ଭୋଟରଙ୍କ ପ୍ରାୟ ୯୩.୯୭%।
କେଉଁ କାରଣରୁ କଟିଲା ନାମ?
ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ୮ ଲକ୍ଷ ୩୨ ହଜାର ୫୪୪ ଜଣ ମୃତ ଭୋଟର ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସେହିପରି ୮ ଲକ୍ଷ ୮ ହଜାର ୨୦୫ ଜଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ, ୧ ଲକ୍ଷ ୯୯ ହଜାର ୨୪୯ ଜଣ ଅନୁପସ୍ଥିତ, ୧ ଲକ୍ଷ ୫୮ ହଜାର ୧୧୮ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଏବଂ ୧୪ ହଜାର ୪୪୧ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି।
ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକା ପରେ ବଢ଼ିଲେ ୨.୪୫ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର
୨୦୨୬ ଜୁଲାଇ ୫ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ୩ କୋଟି ୧୩ ଲକ୍ଷ ୮୭ ହଜାର ୩୪ ଜଣ ଭୋଟର ଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତିର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୯୦ ହଜାର ୪୯୭ ଜଣଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୪୪ ହଜାର ୭୭୭ ଜଣଙ୍କ ନାମ ବାଦ ପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକା ତୁଳନାରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୪୫ ହଜାର ୭୨୦ ଜଣ ଭୋଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛନ୍ତି।
ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଓ ନୋଟିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୫୮ ଲକ୍ଷ ୩୬ ହଜାର ୩୯୨ ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ୧୨ ଲକ୍ଷ ୯୮ ହଜାର ୭୭୯ ଜଣ ମ୍ୟାପିଂ ହୋଇନଥିବା ଭୋଟର ଏବଂ ୪୫ ଲକ୍ଷ ୩୭ ହଜାର ୬୧୩ ଜଣଙ୍କ ତଥ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା।
ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତି ଅବଧିରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୫୫ ହଜାର ୯୯୬ଟି ଆବେଦନ ମିଳିଥିଲା। ଶୁଣାଣି ପରେ ୨୪,୦୭୦ ଜଣଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫର୍ମ-୭ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିବା ଆବେଦନ ଆଧାରରେ ୨୦,୭୦୭ ଜଣଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
୪୫,୨୫୦କୁ ବଢ଼ିଲା ବୁଥ୍ ସଂଖ୍ୟା
ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ଗଠନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ବୁଥ୍ ସଂଖ୍ୟା ୪୫,୨୫୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାତ ୯୫୯କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଭୋଟର-ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତ ୬୬.୫୨% ରହିଛି। ଏହାସହ ସେନା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀରେ ନିୟୋଜିତ ସେବା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪୬,୮୧୬ ରହିଛି।
ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର୍.ଏସ୍. ଗୋପାଳନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ସମସ୍ତ ବୁଥ୍, ସରକାରୀ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଓ ସିଇଓଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଭୋଟରମାନେ ନିଜ ନାମ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପିଲ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।