Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /SIR Final Roll: ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ: କଟିଲା ୨୦.୫୭ ଲକ୍ଷ, ଯୋଡ଼ିହେଲେ ୨.୯୦ ଲକ୍ଷ

SIR Final Roll: ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ: କଟିଲା ୨୦.୫୭ ଲକ୍ଷ, ଯୋଡ଼ିହେଲେ ୨.୯୦ ଲକ୍ଷ

ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ୩ କୋଟି ୧୬ ଲକ୍ଷ ୩୨ ହଜାର ୭୫୪। ଏଥିରେ ପୁରୁଷ ଭୋଟର ୧ କୋଟି ୬୧ ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାର ୩୧୯, ମହିଳା ଭୋଟର ୧ କୋଟି ୫୪ ଲକ୍ଷ ୯୯ ହଜାର ୬୬୧ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ ଭୋଟର ୨,୭୭୪ ଜଣ ଅଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 22, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 12:40 PM IST
SIR Final Roll: ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ: କଟିଲା ୨୦.୫୭ ଲକ୍ଷ, ଯୋଡ଼ିହେଲେ ୨.୯୦ ଲକ୍ଷ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ଅବପାତ, ୨୩ ରାତିରୁ ୨୪ ସକାଳେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ ସମ୍ଭାବନା
2
3
4
5