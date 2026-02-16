Srimandira: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ

Srimandira: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨ଶହ ମିଟର ଦୁରରେ ଥିବା ଶ୍ରୀଦାଣ୍ଡର ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୀ ଟ୍ରାନସଫରମରରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ବଡଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ଦମକଳ ଗାଡି ଆସି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀଦାଣ୍ଡ ଅନ୍ଧାରିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କିଛି ନିଶାଖୋର ଯୁବକ ମାନେ ସିଗାରେଟ୍ କିମ୍ବା ବିଡି ଖାଇ ଫୋପାଡି ଦେବାରୁ ଟ୍ରାନସଫରମରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଟ୍ରାନସଫରମରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳିପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିଆଁ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୀ ତାରକୁ କବଳିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଦୁଇଟି ଗାଡି ପହଞ୍ଚି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ। ତେବେ କେହିକେହି ସକସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରାନସଫରମରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନିଶାସକ୍ତ ଯୁବକମାନେ ଜଳନ୍ତା ସିଗାରେଟ୍ ଫୋପାଡିବାରୁ ବଡଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କଣ ତାହା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।