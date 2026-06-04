Oil Factory Fire: ତେଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

Oil Factory Fire: ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଥିବା ତେଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଉଲୁଣ୍ଡା ସାହାଣଡିହୀ ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍ ତେଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି।
Trending Photos
Oil Factory Fire: ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଥିବା ତେଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଉଲୁଣ୍ଡା ସାହାଣଡିହୀ ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍ ତେଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି।
ALSO READ: Brics Summit 2026:ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ALSO READ: Shani Vakri in Pisces 2026: ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇବେ ଶନିଦେବ!ସହିବେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହ...
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଆଜି ସକାଳେ ଉଲୁଣ୍ଡା ଥାନା ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାହାଣିଡିହାରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗଦମ୍ବା ତେଲ କାରଖାନାରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ର କର୍ମଚାରୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା। ହେଲେ,ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କେତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାହାର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ବି ଆସିନାହିଁ।