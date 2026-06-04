Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3237400
Zee OdishaOdisha StateOil Factory Fire: ତେଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

Oil Factory Fire: ତେଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

Oil Factory Fire: ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଥିବା ତେଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଉଲୁଣ୍ଡା ସାହାଣଡିହୀ ରାଇସ୍‌ ବ୍ରାନ୍‌ ତେଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jun 04, 2026, 11:35 AM IST

Trending Photos

Oil Factory Fire: ତେଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

Oil Factory Fire: ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଥିବା ତେଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଉଲୁଣ୍ଡା ସାହାଣଡିହୀ ରାଇସ୍‌ ବ୍ରାନ୍‌ ତେଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି।

ALSO READ: Brics Summit 2026:ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ALSO READ: Shani Vakri in Pisces 2026: ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇବେ ଶନିଦେବ!ସହିବେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହ...

Add Zee News as a Preferred Source

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଆଜି ସକାଳେ ଉଲୁଣ୍ଡା ଥାନା ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାହାଣିଡିହାରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗଦମ୍ବା ତେଲ କାରଖାନାରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ର କର୍ମଚାରୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା।  ହେଲେ,ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କେତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାହାର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ବି ଆସିନାହିଁ। 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

delhi fire news
Delhi Fire News: ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
BRICS summit
Brics Summit 2026:ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ରାଜ୍ୟରେ କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍! ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ନୂଆ ଦର
top 10 news today
Top 10 News Today: ହସପିଟାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ,ଏକାଧିକ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ,ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବଶିଘ୍
Hospital fire
Hospital Fire: ହସପିଟାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ,ଏକାଧିକ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ