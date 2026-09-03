Add Zee Business As A Preferred Source
App

Fire Break out Milk Factory:ଦୁଗ୍ଧ କମ୍ପାନୀରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

Fire Break out Milk Factory: କଟକ ଜଗତପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦୁଗ୍ଧ କମ୍ପାନୀରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ। ନିଆଁ ଲାଗିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୪ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 03, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 11:05 AM IST
Fire Break out Milk Factory:ଦୁଗ୍ଧ କମ୍ପାନୀରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Flood: ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ୟା ! ଫୁଲୁଛି ଏହିସବୁ ନଦୀ
2
3
4
5