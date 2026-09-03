Fire Break out Milk Factory:ଦୁଗ୍ଧ କମ୍ପାନୀରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

Fire Break out Milk Factory: କଟକ ଜଗତପୁର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଦୁଗ୍ଧ କମ୍ପାନୀରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ। ନିଆଁ ଲାଗିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୪ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଆଜି ସକାଳେ କଟକର ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଗତି ଦୁଗ୍ଧ କାରଖାନାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଫଳରେ କାରଖାନାର ଅନେକ ମହଲାରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ALSO READ: Flood: ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ୟା ! ଫୁଲୁଛି ଏହିସବୁ ନଦୀ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେହି ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗୋଦାମରେ ଘିଅ ସମେତ କମ୍ପାନୀର ଅନେକ ଉତ୍ପାଦ ଗଚ୍ଛିତ ଥିଲା। ଫଳରେ ଦିର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲା ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ। କଟକ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରର ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲା। ତେବେ, ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇ ନଥିବା ବେଳେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ।