Bus Fire: ହଠାତ୍ ଜଳି ଉଠିଲା ବସ୍। ବସ୍ ରେ ଥିଲେ ପାଖପାଖି ୪୦ ଯାତ୍ରୀ। ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ ସମସ୍ତ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ରର ରାମଭଦ୍ରପୁରମ୍ ନିକଟରେ। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ରୁ 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 21, 2026, 08:37 AM IST

Bus Fire: ହଠାତ୍ ଜଳି ଉଠିଲା ବସ୍। ବସ୍ ରେ ଥିଲେ ପାଖପାଖି ୪୦ ଯାତ୍ରୀ। ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ ସମସ୍ତ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ରର ରାମଭଦ୍ରପୁରମ୍ ନିକଟରେ। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ରୁ ବସ୍ ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ ଘଟିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଦେଇଛି।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଟି ଭୁବନେଶ୍ବର ବରମୁଣ୍ତା ବସଷ୍ଟାଣ୍ତରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାମଭଦ୍ରପୁରମ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି ପ୍ରାୟ ୩ଟା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବସ୍ ରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ବସ୍ ରେଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଭୟଭିତ ହୋଇ ଓହ୍ଲାଇ ପଡିଥିଲେ । ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେହି ବସ୍ ରେ ଚିଦ୍ରକୋଣ୍ତା ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗୁ ଖିଲ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ତେବେ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନାହିଁନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ ରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଛି। 

 

Narmada Behera

bus fire
Bus Fire: ବିଧାୟକ ଯାଉଥିବା ଏହି ବସ୍ ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ...
top 10 news today
Top 10 News Today: ଆଜି ପବିତ୍ର ଇଦ୍‌-ଉଲ୍‌-ଫିତର୍,ସମୂହ ନମାଜ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ଭାଇଭଉଣୀ
Odisha Politics
୧୦ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ ନେତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ୱନ କଲା ବିଜେଡି
top 10 news today
Top 10 News: ସ୍କିମାଟିକ୍ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିୟମିତ, ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବିଜେଡି ବୈଠକ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
online delivery
Online Delivery: ଲାଗିଲା ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫି ବୃଦ୍ଧି କଲା ଏହି ଅନଲାଇନ ଫୁଡ୍ ଡେଲ