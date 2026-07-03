Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Fire Services On High Alert: ଲଘୁଚାପଜନିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ

Odisha Fire Services On High Alert: ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ରହିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 03, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:35 PM IST
Odisha Fire Services On High Alert: ଲଘୁଚାପଜନିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଝାରଖଣ୍ତରୁ...ଝାରସୁଗୁଡା ,୪୨ ବର୍ଷିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମିଳିଲା ମୃତଦେହ;ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ
Odisha news1 hr ago
2
Odisha news1 hr ago
3
Gold rate today2 hrs ago
4
road accident2 hrs ago
5
Digital Arrest Scam3 hrs ago