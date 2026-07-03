Odisha Fire Services On High Alert: ଲଘୁଚାପଜନିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ

Odisha Fire Services On High Alert: ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ରହିଛି। ହୋମଗାର୍ଡ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ମହାନିରୀକ୍ଷକ ଉମାଶଙ୍କର ଦାଶ, ହୋମଗାର୍ଡ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଗାମୀ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ରେଞ୍ଜରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାର ଦଳ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଏବଂ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ୧୧୨ କୁ ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ୩୨୪ ମୋଟରାଇଜଡ୍ ଫୁଲାଯାଉଥିବା ରବର ଡଙ୍ଗା ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୫୯ ଡଙ୍ଗା, ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ୮୪ ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ୮୧ ଡଙ୍ଗା ରହିଛି।
ଏହା ସହିତ,୩,୧୪୩ ଟି ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍,୨,୭୧୨ ଟି ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ବାଳକ, ୧୪୫ ଟି ପାଣି ତଳେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସେଟ୍ ଏବଂ ୧୬୧ ଟି ପୃଷ୍ଠ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି।ଜଳବନ୍ଦୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ, ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ରାସ୍ତା ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ୯୫୨ ଟି ପମ୍ପ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ରାତିର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭାଗ ୬୨୮ ଟି ଟାୱାର ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ୧୭୩ ଟି ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ସହିତ, ରାଜ୍ୟ ସାରା ବନ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ଘଟଣାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିଛି।