Add Zee Business As A Preferred Source
App

MKCG ମେଡିକାଲରେ ପୁଣି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ

ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରରେ ଲାଗିଥିବା ଏସିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଓଟି ଭିତରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତତ୍ପରତା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 15, 2026, 07:01 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 07:01 PM IST
MKCG ମେଡିକାଲରେ ପୁଣି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Omfed: କ୍ଷୀର ପରେ ଓମ୍‌ଫେଡ୍‌ର ନୂଆ ଅବତାର, ଆଇସ୍‌କ୍ରିମ୍‌ ସହ ଆସୁଛି ବୋତଲ ପାଣି
2
3
4
5