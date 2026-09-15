MKCG ମେଡିକାଲରେ ପୁଣି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୁଣି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ମେଡିକାଲର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ଥିବା ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରରେ ଲାଗିଥିବା ଏସିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଓଟି ଭିତରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତତ୍ପରତା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା।
ଖବର ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ନିଆଁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିବା ପୂର୍ବରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଥିଲା।
ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ବିଷୟ, ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଜୀବନହାନି ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ବଡ଼ଧରଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।
ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ପରେ ଅଗ୍ନିନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ନିଆଁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା କି ନାହିଁ, ତାହା ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ତେବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଟଳିଯାଇଛି।