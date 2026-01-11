Ama Bus: ପଟିଆ 'ଆମ ବସ୍' ଡିପୋରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ

ପଟିଆ ଡିପୋରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଇଭି ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଖବର ପାଇ ୨ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପଟିଆ 'ଆମ ବସ୍' ଡିପୋରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଡିପୋରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଇଭି ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଖବର ପାଇ ୨ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଦୁଇଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଆମ ବସ୍ ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ବାରମ୍ୱାର ଆମ ବସରେ ଅଘଟଣ କାରଣରୁ ଯାତ୍ରୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି ।
