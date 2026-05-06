Fire Tragedy:ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ୩ ମୃତ

Fire Tragedy:ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି ଏକ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଚିତ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ବର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାସନ୍ତୀ ଭିଲ୍ଲା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଉ ଏହି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦୁଇ ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭୋର ପ୍ରାୟ ସାଢେ ୩ ଟାରେ ବାସନ୍ତି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭୋର ସମୟରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ଜଣେ ମହିଳା କେୟାରଟେକରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏମାନେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଫଳରେ ଶରୀରର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।
